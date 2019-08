S-a încheiat Way Too Far Rock Festival 2019

S-a încheiat cel mai mare festival de rock care a avut loc până acum în Bihor, Way Too Far Rock Festival. Deşi nu a părut că a fost foarte multă lume la Kingsland, au fost aproximativ 2000 de abonamente şi bilete de o zi vândute, ceea ce este destul de bine pentru prima ediţie organizată aici.

Cifrele finale se vor şti după ce se vor centraliza cele vândute la Kingsland cu cele vândute online. În plus, spaţiul din faţa scenei a fost destul de mare iar lumea s-a disipat la scenă, corturi şi la mesele cu umbrele din zona food&drink, mulţi fugind de soarele arzător.

Cârcotaşii ar comenta şi despre problemele de sunet, chitare şi monitoare care uneori nu s-au auzit, dar e un festival aflat la început de drum care cu siguranţă va creşte şi va remedia din mers toate neajunsurile.

Una peste alta, nu e puţin lucru să ai un aşa line-up, cu trupe mai noi şi mai vechi, unele dintre cele mai tari trupe rock româneşti la ora actuală, plus invitaţii din Ungaria şi Statele Unite. Iar locaţia e deosebită. Nu te întâlneşti la alte festivaluri cu efectul deosebit al decolării micilor avioane din lateralul scenei în timpul concertelor.

Ultimele concerte

Ultima seară i-a adus pe scenă mai întâi pe clujenii de la Times Of Need, urmaţi de trupa maghiară Aurora. Altar, după ce au cântat „Vreau să fiu preşedinte”, au amintit că se apropie alegerile şi să avem grijă pe cine votăm.

Bucovina ne-a purtat prin „Mestecăniş” şi nu au uitat nici de celebra „Spune tu, vânt”. Toată energia a explodat când a urcat pe scenă Viţa de Vie. Adrian Despot a mulţumit în primul rând organizatorilor pentru că i-au invitat pentru a doua oară la festival şi i-a felicitat pentru încăpăţânarea de a organiza Way Too Far.

În egală măsură i-a „felicitat” pe cei care cu aceeaşi încăpăţânare nu vin la concerte. Şi a avut dreptate în măsura în care biletul nu a fost scump pentru atâtea concerte în trei zile, au fost suficiente promoţii, şi a fost ocazia perfectă de a vedea atât de multe trupe mari la un loc, la doi paşi de Oradea.

Cu atât mai mult cu cât unele formaţii sau nu au mai fost niciodată la Oradea, sau nu vor mai putea veni decât dacă sunt invitate la evenimente în aer liber sau private. Poate anul viitor… Viţa de Vie şi-a început concertul cu trei piese de pe albumul „Fenomental” şi a continuat cu piese de pe dublul lor album „Şase/Şase”.

La ultimul concert care a încheiat festivalul au rezistat eroic fanii formaţiei orădene Fraţii Jdieri. Cu mult patriotism local au cântat alături de trupă „Ce bere rece” sau „Diavolul e femeie”. Nu au lipsit nici motoarele turate la maxim ale motocicliştilor pe piesa „Accelerează”.

Au fost trei zile fierbinţi, la propriu şi la figurat, multă muzică bună, atmosferă frumoasă, seri fără niciun fel de incidente, şi nopţi chill-out la scena mică, până spre dimineaţă. Aşteptăm ca organizatorii să anunţe ediţia de anul viitor. Vom fi acolo!