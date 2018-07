S-a lansat concursul „Capitala antreprenoriatului românesc 2019”

Municipiile din România sunt invitate la competiție. Și nu la orice competiție, ci la o competiție menită să susțină antreprenoriatul local. Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România (AMR) și cu sprijinul Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR), US Embassy și Banca Transilvania a lansat marți, 2 iulie, competiția „Capitala antreprenoriatului românesc 2019”.

Inițiativa vizează o competiție între municipiile din România care au o viziune antreprenorială de excepție, indiferent de dimensiunea și prosperitatea acestora. Municipiul care va dispune de planul de acțiune cel mai performant și orientat spre viitor fiind distins cu titlul de „Capitala antreprenoriatului românesc 2019”, pentru un an.

Organizatorii competiţiei precizează că în analiza dosarelor de candidatură se va lua în calcul atât situația mediului antreprenorial din prezent, cât și propunerile viitoare de îmbunătățire a mediului de afaceri local. Se va pune accent pe o serie de criterii precum: infrastructura de business, existența unor programe de susținere a antreprenoriatului, nivelul atragerii de companii valoroase în municipii, existența unor scheme locale de ajutor de minimis pentru antreprenori sau numărul de branduri românești existente în municipiu.

„Lansăm astăzi un concept care să susțină mediul antreprenorial local. Ne propunem să alegem «Capitala antreprenoriatului», iar pentru acest lucru o sa vizăm două aspecte: ce se află în prezent, cum susțin municipiile antreprenoriatul, branduri, incubatoare, etc., dar și ceea ce își propun să facă, astfel încât să dăm valoare adăugată antreprenoriatului local. Cum sprijinim capitala selectată? Prin organizarea de evenimente dedicate mediului de afaceri, realizarea unor întâlniri de promovare a spiritului antreprenorial între studenți și antreprenori cunoscuți din România, programe de mentoring în rândul elevilor și studenților sau oferirea de know-how de către antreprenori de succes. Experiența demonstrează că doar împreună, mediul public și mediul privat, reușim să conturăm un mediu de afaceri sustenabil”, a declarat Florin Jianu, președinte CNIPMMR.

Promovare

Municipiile care doresc să se înscrie în concurs trebuie să transmită o scrisoare de intenţie care va cuprinde: motivatia, sloganul și a cele patru obiective antreprenoriale. Juriul va analiza scrisorile de intenţie şi va selecta trei – cinci finalişti. Finaliştii vor depune dosarele de candidatură. Scrisorile de intenție și dosarele de candidatură vor fi analizate de un juriu de specialitate format din antreprenori, experți financiari și reprezentanți din mediul neguvernamental.

Evaluarea dosarelor se va face în baza mai multor criterii, dintre care pot fi enumerate existenţa unor programe de susţinere a atreprenoriatului (educaţie financiară, finanţare, promovare), numărul de firme pe cap de locuitor sau nivelul atragerii de companii valoroase în municipii, inclusiv a celor străine.

În urma analizării dosarelor, primele trei dosare câștigătoare vor fi premiate astfel: Locul I, titlul „Capitala antreprenoriatului românesc”, pentru un an; locurile II și III, titlul „Oraş recomandat pentru antreprenori”, pentru un an.

Pe lângă acordarea titulaturii de „Capitala antreprenoriatului românesc” timp de un an, municipiul câştigător va mai beneficia şi de reportaje de promovare, de programe de mentoring în rândul elevilor şi studenţilor, de atragerea de noi investitori cu scopul dezvoltării, promovării şi susţinerii industriilor importante, de oferirea de expertiză din partea unor antreprenori de succes sau de workshop-uri dedicate mediului de afaceri şi altele.

La workshop-uri vor lua parte reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai ambasadelor, fondurilor de garantare şi contra-garantare sau oameni de afaceri.