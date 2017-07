S-au pus în vânzare ultimele 5.000 de abonamente pentru UNTOLD. Vezi aici cât costă

Fanii festivalului UNTOLD care vor să trăiască experiența unică și plină de magie a festivalului, mai au la dispoziție doar 5.000 de abonamente pentru ediția din acest an. După epuizarea ultimelor 5.000 de abonamente, festivalul UNTOLD, ediția 2017 va fi declarat sold out.

„Mai sunt doar 5.000 de abonamente disponibile pentru UNTOLD 2017. Acestea mai pot fi achiziționate până duminică, 16 iulie, la prețul de 450 de ron plus taxe, urmând ca de luni, 17 iulie, acestea să ajungă la prețul final de 550 de ron plus taxe. De asemenea mai sunt disponibile bilete de o zi la prețul de 225 de ron plus taxe și abonamentele VIP la prețul de 1100 de ron plus taxe”, transmite PR manager Untold, Ioana Chifor.

Abonamentele și biletele de o zi pot fi achiziționate de pe www.untold.com/tickets.