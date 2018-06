S-au stabilit grupele la Campionatul Național al Firmelor la minifotbal

Competiția este organizată de AEK Oradea (manager Spiridon Baltsavias) împreună cu Federația de Minifotbal din România (președinte Ioan Onicaș).

Cele 39 de echipe au fost împărțite în 13 grupe a câte trei echipe, din care primele două clasate se vor califica mai departe. Plus alte șase echipe de pe locul 3, după jocuri de recalificare.

În preyența staff-ului organizatori al FMR, cel care a extras din cele trei urne ale capilor de serie a fost Spiridon Baltsavias.

Oradea este reprezentată de opt echipe, plus cea a Presei Sportive care are statut de invitată.

Hella Electronics Timișoara este deținătoarea trofeului în Campionatul Firmelor și Instituţiilor, câștigat anul trecut la Piatra Neamț.

Competiția debutează vineri, 15 iunie, începând cu ora 12:00, iar meciurile se dispută pe terenurile sintetice de la Baza Tineretului din Oradea.

Vineri sunt programate meciurile din grupă, sâmbătă în intervalul orar 10-22 jocurile din „șaisprezecimi”, „optimi” şi „sferturi”, iar duminică semifinalele de la ora 9:30, finala mică de la ora 12:00, iar duelul pentru titlul de campioană este programat de la ora 13:00.

PROGRAMUL TURNEULUI FINAL

GRUPA A: 1. Tenaris Silcotub Zalău, 2. Kablutronik Târgiviște, 3. Leoni Bistrița

15.06, ora 12:00, Tenaris Silcotub Zalau – Leoni Bistrița

15.06, ora 16:00, Kablutronik Targoviste – Leoni Bistrita

15.06, ora 20:00, Tenaris Silcotub Zalau – Kablutronik Targoviste

GRUPA B: 1. Celestica Oradea, 2. Albalact Alba Iulia, 3. Hella Arad

15.06, ora 12:00, Celestica Oradea – Hella Arad

15.06, ora 16:00, Albalact Alba Iulia – Hella Arad

15.06, ora 20:00, Celestica Oradea – Albalact Alba Iulia

GRUPA C: 1. Coriolan Bacau, 2. Dedeman Oradea, 3. Acvila Targu Jiu

15.06, ora 12:00, Coriolan Bacau – Acvila Targu Jiu

15.06, ora 16:00, Dedeman Oradea – Acvila Targu Jiu

15.06, ora 20:00, Coriolan Bacau – Dedeman Oradea

GRUPA D: 1. Yazaki Arad, 2. Faist Mekatronic Oradea, 3. IPJ Alba

15.06, ora 12:00, Yazaki Arad – IPJ Alba

15.06, ora 16:00, Faist Mekatronic Oradea – IPJ Alba

15.06, ora 20:00, Yazaki Arad – Faist Mekatronic Oradea

GRUPA E: 1. Carrefour Drobeta, 2. Dedeman Targoviste, 3. Star Assembly Alba Iulia

15.06, ora 13:00, Carrefour Drobeta – Star Assembly Alba Iulia

15.06, ora 17:00, Dedeman Targoviste – Star Assembly Alba Iulia

15.06, ora 21:00, Carrefour Drobeta – Dedeman Targoviste

GRUPA F: 1. Profi Targu Jiu, 2. NetRom Craiova, 3. Vimercati Bacau

15.06, ora 13:00, Profi Targu Jiu – Vimercati Bacau

15.06, ora 17:00, NetRom Craiova – Vimercati Bacau

15.06, ora 21:00, Profi Targu Jiu – NetRom Craiova

GRUPA G: 1. Michelin Zalau, 2. Madrugada Oradea, 3. Pirelli Sistemi Informativi (PSI) Craiova

15.06, ora 13:00, Michelin Zalau – PSI Craiova

15.06, ora 17:00, Madrugada Oradea – PSI Craiova

15.06, ora 21:00, Michelin Zalau – Madrugada Oradea

GRUPA H: 1. Continental Automotive Timisoara, 2. SEBN Drobeta, 3. Ergad Arad

15.06, ora 13:00, Continental Automotive Timisoara – Ergad Arad

15.06, ora 17:00, SEBN Drobeta – Ergad Arad

15.06, 21:00, Continental Automotive Timisoara – SEBN Drobeta

GRUPA I: 1. IAC Group Bals, 2. Temad Oradea, 3. New Look Advertising Ploiesti

15.06, ora 14:00, IAC Group Bals – New Look Advertising Ploiesti

15.06, ora 18:00, Temad Oradea – New Look Advertising Ploiesti

15.06, ora 22:00, IAC Group Bals – Temad Oradea

GRUPA J: 1. SEWS-R Hunedoara, 2. Sport Pen Oradea, 3. Dedeman Bacau

15.06, ora 14:00, SEWS-R Hunedoara – Dedeman Bacau

15.06, ora 18:00, Sport Pen Oradea – Dedeman Bacau

15.06, ora 22:00, SEWS-R Hunedoara – Sport Pen Oradea

GRUPA K: 1. Hella Electronics Timisoara, 2. Termoficare Oradea, 3. Succes Nic Com Targu Jiu

15.06, ora 14:00, Hella Electronics Timisoara – Succes Nic Com Targu Jiu

15.06, ora 18:00, Termoficare Oradea – Succes Nic Com Targu Jiu

15.06, ora 22:00, Hella Electronics Timisoara – Termoficare Oradea

GRUPA L: 1. Plexus Oradea, 2. Kruk Romania Targoviste, 3. Armata Bistrita

15.06, ora 14:00, Plexus Oradea – Armata Bistrita

15.06, ora 18:00, Kruk Romania Targoviste – Armata Bistrita

15.06, ora 22:00, Plexus Oradea – Kruk Romania Targoviste

GRUPA M: 1. Stanleybet Bucuresti, 2. Gemina Cluj, 3. Echipa Presei Locale Oradea

15.06, ora 14:00, Stanleybet Bucuresti – Echipa Presei Locale

15.06, ora 18:00, Gemina Cluj – Echipa Presei Locale

15.06, ora 22:00, ora Stanleybet Bucuresti – Gemina Cluj