Să nu fim „Dorel” nici cu instalaţiile electrice!

Reprezentanții Delgaz și IGSU atenționează că unul din patru incendii este declanșat de instalaţiile electrice defecte sau improvizate și că 19 persoane au decedat şi 39 au fost rănite în primele 9 luni ale acestui an în incendii produse din aceste cauze.

„O priză cu urme de fum, un întrerupător care face arc electric, un cablu ce trece pe sub un covor, un prelungitor improvizat pe o pardoseală de lemn, cumulat cu siguranţe necalibrate sunt doar câteva dintre situaţiile ce pot declanşa în orice moment un incendiu violent într-o locuinţă”, transmite Delgaz.

Reprezentanții acestei firme, care derulează campanii de prevenire împreună cu pompierii, zic că la statistica menționată mai sus se adaugă 9 persoane care și-au pierdut viața și alte 31 de persoane care au avut de suferit ca urmare a unor incidente cauzate de aparate electrice lăsate sub tensiune.

Îl blamăm pe Dorel dar noi ce facem?

„Suntem uneori martori la aceste tragedii, alteori aflăm despre ele din presă. Compătimim victimele pe moment, dar ar trebui să reflectăm și să ne întrebăm: De ce s-a întâmplat?, Sunt şi eu în această situaţie?, Ce pot să schimb la mine acasă pentru a nu ajunge într-o situație asemănătoare? Și nu este suficient să ne punem întrebări, trebuie să facem ceva, pentru a îmbunătăţi situaţia în care, poate, ne aflăm şi noi”, spun reprezentanții Delgaz, care atenționează că modul de acțiune „Dorel” nu trebuie doar blamat ci trebuie conștientizate consecințele ce pot apărea în orice moment.

Din dorinţa de a mai adăuga câteva grade la temperatura din locuinţe apelăm la aparate de încălzit electrice, fără să avem în vedere riscurile atunci când alimentăm mai multe aparate electrice din aceeaşi priză, iar cablurile se încălzesc şi iau foc, când încercăm să “păcălim” o siguranţă care “sare” (se deconectează) și îi punem o sârmă mai groasă sau blocăm declanşarea cu un băţ, când folosim un calorifer electric, dar avem nevoie de un prelungitor mai lung şi îi adăugăm o bucată de cablu pe care o legăm cum ne pricepem, lăsând-o neizolată pe un covor sau o izolăm cu scotch.

În caz contrar, pot apărea evenimente tragice, iar pentru a stopa această „loterie” cu pierderi garantate este util ca fiecare să gândească că nu e electrician autorizat, deci nu se apucă să experimenteze pentru că poate declanşa un incendiu sau poate fi electrocutat.

La electricieni autorizați, nu meșteri de ocazie!

Pentru orice defecțiune la tablouri electrice, doze, prize, întrerupătoare etc. trebuie apelat la specialişti. Nu trebuie folosit un aparat de încălzit electric dacă termostatul este defect sau sunt elemente de plastic topite și e neapărat necesar să îndepărtăm materialele combustibile (haine, documente etc.) din vecinătatea aparatelor de încălzit electrice. Instalația electrică trebuie verificată de un electrician ori de câte ori observăm că ceva nu e în regulă sau vrem să modificăm instalația dacă folosim consumatori mari de energie în locuinţă (radiatoare electrice, boilere, instanturi de apă caldă etc.).

Reprezentanții Delgaz zic că solicitarea serviciilor unor „meşteri de ocazie”, chiar dacă aparent presupune costuri mai mici, implică riscul executării unor lucrări defectuoase ce pot duce la incendii cu distrugeri de bunuri materiale, la rănirea sau decesul unor persoane.