Sabotaj politic pe fondurile europene!?

Liderul grupului PNL din Consiliul Judeţean Bihor le-a aruncat pisica şefilor de la Judeţ, reproşându-le că propun pe ordinea de zi HCJ-uri aferente unor proiecte europene fără şanse de succes! Hotărâri pe care liberalii le-au picat prin votul lor, fiind nevoie de o majoritate calificată pe care coaliţia UDMR-PSD-ALDE nu o are. În cauză, două hotărâri în legătură directă cu un proiect european al CJ Bihor pentru reabilitarea fostului han Arborele Verde, de pe str. Vasile Alecsandri, ce găzduieşte acum Teatrul (de păpuşi) Arcadia. Ionel Avrigeanu (PNL) le-a aruncat şefilor de la Judeţ că, oricum, „proiectul este pierdut la POR”. Directorul pentru proiecte europene din CJ Bihor, Horia Carţiş, tot un liberal, i-a explicat colegului său de partid că „deocamdată nu putem spune că este pierdut Arborele Verde, la fel şi la Muzeul Ţării Crişurilor. O să vedem ce se întâmplă ce se întâmplă la nivel de regiune. Ecoparcul din Băile 1 Mai privind pădurea stelară nu a fost încă depus, pentru că condiţiile iniţiale erau suficient de complicate. Singura care a putut depune a toată regiunea a fost Primăria Sînmartin. În noiembrie nu eram pregătiţi cu partea tehnică. De asemenea, nu s-a putut curăţa pădurea stelară, dar se întâmplă acum. Se face acum nota conceptuală şi studiul de fezabilitate”, a precizat Carţiş, fostul şef de cabinet al fostului preşedinte de la Judeţ, Cornel Popa. „Mă deranjează faptul că la un proiect nedepus dvs aveţi informaţii că „l-aţi pierdut deja”. Deja se pot pune probleme de ordin etic, aici”, l-a atenţionat Pasztor (UDMR) pe liderul de grup al liberalilor. „Am dus multe discuţii la POR. Avem proiecte evaluate însemnate şi le câştigăm. Probabil vor fi situaţii şi în care vom pierde. Dacă le-am câştiga noi pe toate, nu ar rămâne pentru alte judeţe”, a simţit nevoia să precizeze Pasztor – şeful Executivului judeţean. Cel care, la un moment dat, le-a arătat pisica liberalilor, ca nu cumva, prin toate pârghiile pe care le au la dispoziţie, liberalii să saboteze proiectele pe fonduri europene ale Consiliului Judeţean!

© Dacian Foncea

În altă ordine de idei, este cunoscută relaţia bună între primarul Bolojan şi Marcel Boloş, fost director în Primăria Oradea, actualmente director general la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADRNV), de la Cluj.

Oful PNL: banii primarilor

6 din 30,6 milioane de lei sunt socotiţi prea puţini pentru cei 46 de primari din Bihor, sunt de părere consilierii judeţeni ai PNL Bihor. Prin urmare, aceştia zădărnicesc proiectele Puterii judeţene, pe unde pot. Adică la hotărârile ce au nevoie de majoritate calificată. PNL are 46 de primari din totalul de 100, câţi sunt în judeţul Bihor. Adică aproape jumătate. Aflaţi în Opoziţie atât în Capitală, cât şi la nivel judeţean, primarii liberali depind acum de fondurile primite de la Guvern pe diferite proiecte, de la Finanţe (80%) şi de la Consiliul Judeţean (20%) – din cotele defalcate din TVA şi impozit. Aceasta pe lângă veniturile proprii ale primăriilor, care de multe ori sunt ca şi inexistente. Aşa cum tot cvasi-inexistente sunt şi proiectele pe fonduri europene (ne)depuse sau depuse prost, cu consultanţi de ocazie, aleşi pe criterii politice de mulţi primari bihoreni. În virtutea acestui fapt, liberalii de la Judeţ socotesc că această procentul de 20%, pe care conducerea PSD-UDMR-ALDE de la Judeţ l-a alocat primarilor PNL reprezintă mult prea puţin.

„S-au dat nişte sume de bani pentru anumiţi primari liberali, dar nouă primării PNL nu au primit niciun leu. Adică tocmai primarii liberali cu cele mai bune rezultate din alegerile parlamentare au fost tăiaţi în totalitate, ca un avertisment, să nu lupte în canpaniile viitoare, ci să se menajeze. Decizia aţi luat-o dvs, fără să consultaţi PNL. Sumele sunt alocate aleatoriu, pe criterii pe care doar dvs le cunoaşteţi şi care nu au nicio legătură cu necesităţile de dezvoltare ale primăriilor din judeţul Bihor”, le-a aruncat liderul de grup liberal, Ionel Avrigeanu, şefilor judeţeni Pasztor, Mang şi Bodea. Cei trei au ţinut însă să-şi sublinieze generozitatea faţă de primarii Opoziţiei, fără precedent la nivelul Consiliului Judeţean.

„Ca reprezentant al unui partid liberal în CJB, am făcut totul posibil, chiar dacă aici, ca lider de grup şi preşedintele dvs de partid (PNL – n.red.) m-aţi exclus de la discuţii, să vedeţi care sunt obiectivele pe care le puteam susţine. În schimb, votaţi împotrivă toate proiectele ce au nevoie de majoritate calificată”, a reacţionat vicele Traian Bodea (ALDE), cel care se laudă cu primari PNL de la ţară tot mai tentaţi să aleagă ALDE. Şeful PSD, Ioan Mang a afirmat că „60 de miliarde sunt o sumă infinit mai mare decât zero, atât cât primea Opoziţia, anii trecuţi”. Mang face referire la ce nu primea PSD, în vremea fostului şef liberal de la CJB, Cornel Popa. „Am vrut să demonstrăm că poate reuşim să nu mai existe cifra zero în acest CJB. Există câteva comune care nu au primit, dar asta e viaţa, nu a ajuns la toată lumea. Este echilibrată împărţirea”, a insistat preşedintele Pasztor. Consilierul judeţean PSD Bujor Chirilă a ţinut să marcheze un alt aspect: faptul că totalul sumei împărţite este mai mare cu aproximativ 25% faţă de anul precedent.