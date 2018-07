Sălacea în rețeaua elitistă internațională „Orașe Zero Waste”

Aceasta înseamnă că va aplica Strategia Zero Waste pentru Comunități, care presupune că administrația publică locală, alături de operatorul de salubritate, va adopta o serie de măsuri menite să reducă pe cât de mult posibil cantitatea de deșeuri reziduale generată de populație, să valorifice deșeurile reciclabile și biodegradabile, dar mai ales să prevină pe termen lung generarea de deșeuri.

Până la aplicarea acestei strategii, rata de reciclare în 2017 a fost sub 2,5%. Acum este de 60-70%. Colectarea se făcea pe două fracții. Acum se face pe cinci fracții. Pentru a înțelege cum se poate implementa eficient această strategie, reprezentanții autorităților locale au efectuat la finalul lunii ianuarie o vizită de lucru în comuna italiană Rogno, localitate care are cu o mie de locuitori mai mulți decât Sălacea.

„La reușita metodei pe care am văzut-o la Rogno, o metodă de inspirație norvegiană, s-a lucrat cu psihologi, sociologi, cu specialiști de mediu. Se colectează door to door, astfel încât să putem urmări cine respectă și cine nu respectă ceea ce am stabilit împreună. E nevoie de această metodă, fiindcă oamenii sunt comozi și aruncă la întâmplare.

Pot să spun că doar trei familii nu au vrut să devină parte a programului. Pentru cine colectează pe cele cinci fracții, taxa este de 5 lei pe cap de locuitor, iar pentru cine nu colectează selectiv, taxa este dublă. Și fiindcă totul ține de educație, cred că trebuie să învățăm copiii să colecteze selectiv, și așa vor învăța și părinții. Am încercat să lucrăm și cu copiii din colonia de romi. M-am dus personal, am vorbit cu copiii și le-am promis că dacă vor strânge un sac de pet-uri, primesc de la mine o înghețată.

Rezultatul: într-o zi s-au strâns trei remorci. Am aplicat această metodă și le-am explicat și părinților, care erau oarecum contrariați de ceea ce fac copiii, că cei mici trebuie învățați că în viață nimic nu e pe gratis, că doar dacă faci ceva primești o recompensă, că orice lucru are o valoare”, spune primarul Horvath Bela.

Ce și-a propus Sălacea?

-să atingă o rata de sortare de 50% pentru deșeurile reciclabile, precum și o rată de reducere cu 30% a cantității de deșeuri generate, până în 2019;

-să formeze un grup de lucru local, cu cetățeni, reprezentanți ai sistemului informal de colectare, angajați din administrație, consilieri locali și județeni, experți, operatori de salubritate, companii de reciclare, firme locale, ONG-uri și alți actori relevanți;

– să impună operatorului de salubritate colectarea separată a deșeurilor, pe zile diferite, pe cel puțin trei tipuri de deșeuri, inclusiv deșeuri biodegradabile;

– să aplice taxarea diferențiată: colectarea deșeurilor reziduale va fi mai scumpă decât cea a deșeurilor reciclabile și biodegradabile;

-să implementeze un program voluntar de transformare a deșeurilor biodegradabile în compost, chiar în gospodăriile locuitorilor;

-să amenajeze puncte de colectare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice de la populație;

– să desemneze un reprezentant pentru monitorizarea colectării și aplicarea de sancțiuni;

– să creeze programe de susținere pentru comercianții care vând produsele alimentare vrac, fără ambalaje și produse de uz comun refolosibile/biodegradabile;

– să-i stimuleze pe comercianții de produse alimentare să renunțe la polistiren, în favoarea unor ambalaje biodegradabile, pe bază de amidon sau de alte materiale reciclabile sau care pot fi transformate în compost;

– să încurajeze folosirea în unități de învățământ, în instituții publice și în clădiri de birouri a paharelor, a sticlelor, a veselei, a tacâmurilor refolosibile din porțelan, sticlă, inox etc.; să încurajeze totodată eliminarea paharelor, a veselei, a tacâmurilor de unică folosință;

-să identifice și să implementeze soluții pentru preluarea uleiului uzat de la populație;

– să interzică incinerarea deșeurilor municipale și asimilabile, cu sau fără recuperare de energie, inclusiv prin tehnologii moderne (gazeificare, piroliză, arc de plasmă etc.);

-să implementeze programe de educație Zero Waste în școli și în instituții publice;

– să susțină proiectarea și execuția sustenabilă a clădirilor, a produselor și a materialelor.