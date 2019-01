Salariul minim în construcţii, 3.000 de lei

Anul 2019 aduce veşti bune pentru salariaţii şi firmele din domeniul construcţiilor. De la 1 ianuarie, potrivit OUG 114/2018, în acest sector, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Mai mult, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, angajații de la firmele care desfăşoară activităţi în sectorul construcţiilor pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit, de 10%, de la plata contribuției la sănătate (CASS), de 10% și de scăderea contribuției la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%.

Totodată, angajatorul va plăti o contribuție asiguratorie pentru muncă redusă cu 85% din valoarea ei. Astfel contribuția scade de la 2,25% la 0,337% din salariul brut.

Pentru a beneficia de aceste reduceri, angajatorii trebuie să realizeze cel puţin 80% din cifra de afaceri totală în activităţi din domeniul construcţiilor. Astfel, în sectorul construcțiilor, la condiții normale de muncă, la un salariu minim brut de 3.000 de lei, un angajat fără persoane în întreținere va primi în mână un salariu net de 2.362 de lei, iar angajatorul va plăti un cost salarial de 3.010 lei.,

„Măsura de reducere a taxei pe muncă în domeniul construcţiilor este binevenită. De asemenea, este foarte necesară şi din punct de vedere al salariaţilor din domeniul construcţiilor. Sunt tot mai puţine persoane care aleg acest domeniu. Nu găsim forţă de muncă. Este un prim pas spre rezolvarea crizei forţei de muncă din construcţii”, ne-a declarat Ioan Mintaş, primvicepreşedinte aş Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, care are şi o firmă de construcţii.

Beneficiari

Angajații cărora li se aplică acest salariu minim pe economie sunt cei ai angajatorilor care: desfăşoară activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii, precum şi cei care desfăşoară activitatea în domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN: 2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate; 2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic; 2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă; 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii; 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii; 2363 – Fabricarea betonului; 2364 – Fabricarea mortarului; 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos; 2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii; 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii; 2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal; 2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; 0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei; 0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului; 711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică.

Trei salarii minime

Din acest an, în România vor fi trei salarii minime pe economie. Pe lângă salariul minim din construcţii, de 3.000 de lei, vom mai avea un salariu minim de 2.080 de lei şi unul de 2.350 de lei.

Potrivit HG 937/2018, salariul minim brut pe economie a crescut de la 1.900 de lei la 2.080 de lei. De asemenea, persoanele cu facultate care au cel puțin un an vechime în muncă în domeniul studiilor superioare vor avea salariu minim brut lunar de 2.350 de lei.

Astfel, la salariul minim brut de 2.080 lei pe lună, angajatul va primi un salariul net 1.263 lei, iar costul total plătit de firmă, de 2127 de lei. Dacă salariatul are și persoane în întreținere, el beneficiază de deduceri personale mai mari, iar salariul net crește astfel (prin diminuarea sumei de la impozit): la 1.279 de lei, dacă are o persoană în întreţinere, la 1.295 de lei, dacă are două persoane în întreţinere, 1.311 lei, dacă are trei persoane în întreţinere şi la 1.343 de lei, dacă are în întreţinere patru sau mai multe persoane.

La un salariu minim brut de 2.350 de lei, angajatul va lua în mână 1.413 lei, iar costul total plătit de firmă, va fi de 2.403 lei. Dacă salariatul are și persoane în întreținere, salariul net crește astfel: la 1.429 de lei cu o persoană în întreţinere, la 1.445 cu două persoane în întreţinere, la 1.461 de lei cu trei persoane în întreţinere şi la 1.493 de lei dacă are în întreţinere patru sau mai multe persoane.