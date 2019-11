Salontani medaliați la CM…pentru Ungaria

Marc Bence (17 ani) și Suciu David (15 ani) au urcat pe podium în tricoul naționalei Ungariei, cei doi având și cetățenie maghiară. „Solicitarea noastră trimisă la UNIF pentru a reprezenta România la futnet nu a primit deocamdată aviz favorabil, de aceea am lăsat copiii să joace la Mondiale sub culorile țării vecine. Am fi putut aduce aceste medalii României, însă, nu am găsit înțelegere. Mă bucur pentru rezultatul sportiv al celor doi tineri, care vor avea șansa să joace și la următoarele ediții, fiind mai tineri decât adversarii lor. Rămâne de văzut dacă vor face acest lucru pentru țara noastră sau pentru altă reprezentativă”, a declarat Vasile Sorean, conducătorul și antrenorul echipei Tengo Salonta, care alături de fiul său, Alex i-au pregătit pe cei doi sportivi.

Marc Bence a ajuns până în finala competiției de simplu. În semifinale, l-a învins pe reprezentantul țării gazde cu scorul de 2-1, reușind o revenire spectaculoasă după ce a fost condus. În finală, salontanul a pierdut la mare luptă cu reprezentantul Cehiei și a intrat în posesia medaliei de argint.

În proba de dublu, Bence a concurat alături de colegul său de club David Suciu, reușind o performanță excelentă, câștigând în semifinale cu Slovacia. În ultimul act al competiției au întâlnit Cehia, care s-a impus în două seturi.

Salontanii au făcut parte și din echipa de triplu a Ungariei care a cedat la mare luptă duelul cu Cehia pentru intrarea în finală, joc decis prin „punctul de aur” (15-14). Au ocupat locul 4 după ce au pierdut finala mică în fața Slovaciei.

Prin aportul celor doi sportivi salontani, Ungaria U21, a ocupat locul doi in clasamentul pe echipe. Pentru România au evoluat sportivi de la Asociația Futnet din Cluj-Napoca, care s/au calificat doar pentru locurile 5-8.