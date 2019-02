Salvamont-Salvaspeo, activ non-stop în județ și pe plan național

În 2018, Salvamont Salvaspeo Bihor a derulat nu mai puțin de 857 operaţiuni specifice salvamont şi salvaspeo, în principalele zone cu aflux turistic ridicat şi cu potenţial crescut de producere a accidentelor turistice montane. Astfel, în zona de patrulare, salvamontiștii au fost prezenți la Vârtop, Stâna de Vale, Vadu Crişului – Şuncuiuş, în zona turistică Padiş.

Pe parcursul anului, salvamontiștii au dat 32 de avizări de ture speo-turistice, ture de aventură, activităţi sportive de masă, alte manifestări de masă.

Intervenții pentru salvări

Nnu mai puțin de 193 de oameni au fost salvați sau recuperați de SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor în anul trecut. Salvamontiștii au avut 91 de intervenţii pe timpul iernii cu un total de 100 persoane accidentate/recuperate, 61 de intervenţii pe timpul verii cu un total de 93 persoane accidentate/recuperate și 17 intervenţii cu 52 persoane rătăcite sau blocate pe traseele turistice (din totalul de 193 persoane salvate).

Amenajări și întrețineri de trasee

În 2018, salvalontiștii au efectuat amenajări de îmbunătăţire la Baza Salvamont din Vârtop (au izolat termic podul, au montat horn exterior), au instalat în total un număr de 48 de indicatoare bilingve cu QR Code (săgeți direcționale) pe traseele turistice din zonele Padiş-Glăvoi (17 săgeţi), Defileul Crişului Repede – Şuncuiuş (15 săgeţi), Stâna de Vale (8 săgeţi), Vârtop (8 săgeţi). Cu sprijinul primăriei de la Bulz, salvamontiștii au amenajat un traseu turistic nou: Traseul “Bulz- Munteni – Remeţi – Dealul Caprei – Floroiu – Vârful Pin – Vârful Scoroşet – Dealu Mare – Cătunul Făneşti – Valea Sărăcel – Bulz”. De asemenea s-au efectuat amenajări tehnice de siguranţă la Canionul Peşterii Cetăţile Rădesei – sectorul inferior prevăzut cu lanţ, s-a amplasat o hartă turistică în Stâna de Vale.Pe parcursul anului trecut s-au re-marcat și curățat traseele turistice Cabana Peştera – Peştera Bătrânului (8 km), Şuncuiuş – Peştera Bătrânului (8 km), Cabana Peştera –Peştera Roşie – Stanului Stupului – Peştera Fugarilor – Peştera Baia Cocoşului – Cabana Peştera (7 km), Cabana Peştera – Peştera Moanei (12 km), Boga – Şesul Padiş (6 km), Şesul Padiş – Pietrele Boghii (2 km), Padiş – Peştera Căput (5 km), Peştera cu Cristale din Mina Farcu – Stanu Cârnului (1 km), Peştera cu Cristale din Mina Farcu – Izbucul Roşia (2 km), Peştera cu Cristale din Mina Farcu – Cheile Lazurilor (6 km), Circuitul Cheile Cuţilor (3 km).

S-au curăţat și traseele Peştera cu Cristale din Mina Farcu – Stanu Cârnului, Peştera cu Cristale din Mina Farcu – Izbucul Roşia, Peştera cu Cristale din Mina Farcu – Cheile Lazurilor, Circuitul Versantului Drept – Vadu Crişului, Circuitul Cascada Boiului, Circuitul Versantului Stâng – Vadu Crişului.

Cu sprijin de la Parcul Natural Apuseni si C.A.P.D.D. Bihor, salvamontiștii au montat pe albia Crişului Repede şi Crişului Pietros, 15 panouri pentru practicanţii de whitewater sports – rafting şi kayaking.

Totodată s-a curăţat traseul de escaladă “Tabu” de la Faleza Zenovia – Şuncuiuş, s-au montat 31 panouri de avertizare pentru traseele turistice care au puncte de belvedere, care au sectoare dificile asigurate cu cabluri sau lanţuri, care sunt temporar închise şi pe traseele turistice care au peşteri ce nu pot fi vizitate decât cu echipament specific. La Via Ferrata „Casa Zmeului” şi „Peretele Zânelor” din Vadu Crişului şi la Via Ferrata „Pietrele Negre” din Vârtop s-au montat 78 shock-absorbere, pe porţiunile verticale. Și un cablu suplimentar de asigurare a fost montat la podul suspendat din traseul de Via Ferrata „Casa Zmeului”.

Împreună cu un reprezentant de la Hilti România s-au efectuat teste asupra amarajelor folosite la traseele de tip via ferrata din Vadu Crişului.

S-au și pregătit

În anul 2018, la cursurile obligatorii ale Şcolii Naţionale Salvamont au participat 7 membri, s-au atestat 4 membri, din cei 7 de mai sus și s-au reatestat 10 membri.

În organizare comună cu Corpul Român Salvaspeo-CORSA România, salvamontiștii noștri au organizat şi desfăşurat două exerciţii salvaspeo cu caracter regional la care au participat 27 de salvatori speologi, un exercitiu salvaspeo cu caracter judetean pentru aspiranții Vârtop și o mulțime de stagii de inițiere și pregătire profesională.

Anul trecut Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor a fost reacreditat în domeniul salvării din mediul subteran speologic.

Nu în ultimul rând, Salvamont Salvaspeo a fost un pilon de bază iar la Tabăra „ MASH 2018” (Medical Adventure School in Holiday 2018), la a X-a ediție a Conferinţei Naţionale de Medicină de Urgenţă şi Salvări Speciale – Oradea – Băile Felix – 2018 și a participat la lucrările Departamentului pentru Situații de Urgență în cadrul Grupului de lucru pentru salvare montană, iar seria acțiunilor derulate nu se oprește aici.

Ce vor să facă anul acesta?

Salvamontiștii au mai multe propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a calităţi serviciilor de prevenire şi intervenţie pe care le furnizează. Astfel, ei vor construirea sau alocarea unor Baze Salvamont-Salvaspeo în zonele Padiş, Stâna de Vale şi Defileul Crişului Repede, vor continuarea programului de pregătire pentru savatori montani si speologi, vor suplimentarea de personal atestat cu contract de voluntariat. Vor suplimentarea de personal atestat cu contract individual de muncă, conform recomandărilor Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România. Nu în ultimul rând, Salvamont Salvasepo vrea extinderea perioadelor de patrulare preventivă pentru zonele Padiş, Stâna de Vale şi Defileul Crişului Repede.