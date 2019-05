Sâmbătă, 11 mai, puteţi adopta un animal de la Zoo Oradea

Pe parcursul zilei, părinții adoptivi vor avea prilejul să participe la diferite activități, cum ar fi: curățenie, adăpatul animalelor, pregătirea hranei animalelor, precum și hrănirea unora dintre acestea, cum ar fi poneii, caii, suricatele, lemurienii, papagalii, totul sub atenta supraveghere a angajaților Grădinii Zoologice.

„Prin adopţia unui animal, părintele adoptiv aduce un ajutor considerabil, timp de un an, pentru îngrijirea şi hrana acestuia. Ziua părinților adoptivi este modul în care Administrația Domeniului Public le mulțumește pentru aportul adus la îmbunătățirea condițiilor de bunăstare a animalelor”, precizează Liviu Andrica, directorul Administrației Domeniului Public Oradea.

În prezent, la Grădina Zoologică Oradea sunt înregistrați aproximativ 60 de păriniți adoptivi, din Oradea și mai multe localități din țară: Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Eforie Sud, Timișoara, București, Sighetu Marmației etc. Cele mai adoptate animale sunt suricatele, urmate de lemuri, antilope, cai, căprioare, cerbi sau zebu.

Perioada pentru care se încheie adopția este de un an, iar suma achitată este de 200 lei, pentru persoanele fizice, respectiv 500 lei, în cazul persoanelor juridice. Părinții adoptivi persoane fizice vor beneficia de un certificat de adopție, un magnet cadou, un magnet expus pe panoul de la intrare, precum și intrare gratuită o dată pe lună, timp de un an. Persoanele juridice vor beneficia suplimentar de inscripționarea numelui pe un panou lângă țarcul animalului. În cazul acestora, accesul gratuit în Zoo Oradea este prevăzut de două ori pe an, cu ocazia „Zilei părinților adoptivi”, când doi reprezentanți ai societății (desemnați de conducere) vor putea participa la eveniment.