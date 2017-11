Sâmbătă se comemorează victimele accidentelor rutiere

Un eveniment delicat şi sensibil va avea loc sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 9:00, la Biserica cu Lună din Piaţa Unirii. Asociaţia Pentru Educaţie şi Siguranţă Rutieră îi invită pe cei care au pierdut pe cineva drag ca urmare a unui accident rutier, dar şi pe cei care doresc să aducă un omagiu victimelor acestor incidente tragice, să participe la slujba de pomenire şi comemorare ce va avea loc în memoria acestora.

A 3-a duminică din noiembrie

Acţiunea este dedicată Zilei Mondiale de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere (marcată anual în a treia duminică din noiembrie) stabilită de către Organizația Naţiunilor Unite prin Rezoluţia privind ameliorarea siguranței rutiere pentru a treia duminică din luna noiembrie a fiecărui an. Scopul instituirii acestei zile este acela de a atrage atenția populației asupra unei probleme sociale extrem de grave, asupra consecințelor și costurilor mari pe care le generează precum viața sau sănătatea. „Imprudența în trafic afectează zilnic peste 3.400 de oameni care mor pe drumurile din întreaga lume și zeci de mii de alte persoane care suportă consecinţe pentru tot restul vieții. La nivel mondial, în fiecare an, 1,3 milioane de persoane sunt ucise în trafic, lăsând în urmă familii și comunități distruse”, informează Cristian Ştefan Vasile, preşedintele AESR România, care accentuează că majoritatea celor uciși sunt tineri iar impactul unor astfel de evenimente este foarte traumatic. „Responsabilitatea de a salva vieți pe șosea ne privește atât în mod individual, cât și colectiv!”, spune preşedintele Vasile, care invită bihorenii să ia parte la evenimentul de sâmbătă.

Ziua mondiala a comemorarii victimelor traficului rutier

In a treia duminica a lunii noiembrie a fiecarui an sunt comemorate victimele accidentelor rutiere.

Ziua mondiala a comemorarii victimelor traficului rutier are o lunga istorie care incepe in anul 1995, atunci cand organizatiile victimelor rutiere, sub egida Federatiei europene a victimelor traficului rutier au comemorat impreună victimile accidentelor rutiere, mai intai ca Ziua europeana a comemorarii, si mai tarziu ca Ziua mondiala, atunci cand ONG-urile din Africa, America de Sud si Asia, s-au alaturat celor europene..La initiativa Road Peace (organizație caritabila din Marea Britanie, ce acorda asistenta victimelor accidentelor rutiere), prin Rezolutia privind ameliorarea sigurantei rutiere, adoptata la 26 octombrie 2005, Organizatia Natiunilor Unite a stabilit ca a treia duminica din luna noiembrie sa fie desemnata Ziua mondiala de comemorare a victimelor accidentelor de circulatie, pentru: “ recunoasterea corespunzatoare pentru victimile accidentelor rutiere si a familiilor lor”.

Prin instituirea acestei zile s-a urmarit atragerea atentiei asupra faptului ca imprudenta, comportamentele inadecvate si agresivitatea in trafic pot pune in pericol viata si sanatatea oamenilor, generand deasemenea costuri importante.

In această zi, guvernele, ONG-urile si alte institutii ale statului din tarile lumii sunt chemate sa promoveze atentia in trafic prin activitati care au drept scop sensibilizarea tuturor participantilor la trafic cu privire la respectarea normelor rutiere in circulatia pe drumurile publice, constientizarea impactului social si al costurilor pe care le presupun accidentele rutiere, a riscurilor la care sunt expusi toti participantii la traficul rutier.

Aceasta zi are ca scop sa aminteasca intregii lumi ca multe milioane de oameni au fost ucisi sau raniti in accidentele rutiere.

Este, de asemenea, o zi in care gandul tuturor se indreapta si spre serviciile de urgenta multumindu-le pentru activitatea desfasurata, dar si de reflectie privind siguranta rutiera, costurile enorme ale accidentelor rutiere care se produc zi de zi, afectand familiile, comunitatile si tarile, precum si cu privire la modalitatile de a diminua si in final de a oprii aceste accidente care produc victime.

Decesele rutiere si leziunile sunt evenimente bruste, violente, traumatice. Impactul lor este de lunga durata, de multe ori permanent.

In fiecare an, alti oameni ucisi sau raniti in accidente rutiere, se adauga la nenumarate milioane de oameni care au fost deja victime.

Din pacate multe dintre accidente ar fi putut fi prevenite daca raspunsul guvernelor si al societatii ar fi fost mai ferm si adecvat acestor situatii.

Aceasta zi speciala este menita sa raspundă dorintei victimelor accidentelor rutiere pentru recunoașterea publica a pierderii si suferintei lor.

Ea a devenit, de asemenea un instrument important pentru guvernele si pentru cei care se ocupa de siguranta rutiera din multe tari ale lumii, oferindu-le posibilitatea de a demonstra amploarea si impactul enorm al deceselor si a accidentelor rutiere si mai ales nevoia urgenta de acțiune.

In Ziua mondiala a comemorarii victimelor traficului rutier, in toata lumea se desfasoara evenimente comemorative, organizate nu numai de ONG-urile care militeaza pentru victimele sigurantei rutiere, dar si de guvernele si toate partile implicate si interesate in reducerea numarului victimelor accidentelor rutiere.

Site-ul Zilei Mondiale a avut peste 50 de mii de vizite din 193 de tari incepand cu anul 2014 si a inregistrat pana in prezent aproximativ 80 de evenimente din 40 de tari.