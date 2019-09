Sandu Lungu: „Dedic victoria tatălui meu care a decedat”

Spectatorii prezenţi într-un număr mare au aşteptat urcarea în ring a lui Adrian Maxim şi Alexandru Lungu, când atmosfera a devenit incendiară.La categoria 65 kg, Adrian Maxim a obţinut o victorie clară la puncte în faţa armeanului Artyom Grigoryan. Încurajat şi de o galerie personală echipată în tricouri galbene, personalizate cu imaginea lui Maxim, luptătorul originar din Girişu de Criş a punctat eficient în fiecare repriză şi-a ţinut la respect adversarul şi a primit decizia arbitrilor în unanimitate.

Alexandru Lungu vs. Satisch Jhamai Sandu Lungu Oficial l-a făcut KO pe Satisch Jhamai în cadrul galei Colosseum Tournament XV -> http://bit.ly/31I7NXZ Gepostet von Bihor Online – Bihon.ro am Sonntag, 22. September 2019

„Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere, publicului, sponsorilor. Aţi fost extraordinari”, a spus „Maximus”„Main-eventul” galei i-a adus faţă în faţă pe coloşii Alexandru Lungu şi Satisch Jhamai „The Crazy Indian”. Dacă indianul a intrat în ring pe o melodie lentă a lui George Michael, „Muntele Bihorului” a avut un moment special. Pe acordurile melodiei „The show must go on” al trupei Queen pe ecran s-au derulat imagini cu tatăl lui Sandu, decedat în acest an.

Încleştarea dintre cei doi a încălzit atmosfera, mai ales că Lungu a controlat lupta şi l-a pus de trei ori la podea pe indian. A patra oară Satisch nu s-a mai ridicat şi a ajuns pe mâna echipajului medical, iar Sandu Lungu a fost declarat învingător prin KO.

Sleit de puteri după efortul depus, luptătorul orădean a făcut o declaraţie emoţionantă: „Dedic această victorie tatălui meu care a decedat în acest an. Mulţumesc mamei mele, care este în sală. Te iubesc, mami! Te iubesc, tati! Mulţumesc familiei mele, sponsorilor care au făcut posibilă această gală, vă mulţumesc că aţi venit într-un număr atât de mare”.

Ambele centuri au rămas în România

În cadrul galei au fost puse în joc şi două centuri Colosseum Tournament.La categoria 83 kg, timişoreanul Adrian Mitu l-a măcinat constant pe Oleksandr Gayduchok (Ucraina) pe durata celor cinci reprize şi a primit decizia în unanimitate.Aşteptat a fost şi duelul pentru centura de la 71 kg dintre Marian Dinu şi Andrei Ostrovanu, savuros în avanpremieră prin declaraţiile făcute de cei doi.

„După primul pumn pe care îl va primi de la mine i se va înoda gâtul de flamingo”, promitea Dinu, în timp ce Ostrovanu anunţa: „M-am pregătit foarte bine. Îl voi face knock-out, nu va rezista cinci reprize cu mine”.Doar Andrei Ostrovanu s-a ţinut de cuvânt pentru că l-a făcut TKO pe Dinu în chiar prima repriză. „Sunt mândru de această centură. M-am antrenat foarte mult pentru această luptă. Mulţumesc, Oradea! Au fost câeva contre între noi, dar după meci rămânem prieteni”, a declarat Ostrovanu.

Cel mai spectaculos KO

Cel mai spectaculos KO l-a realizat Marius Munteanu la +95 kg, care l-a trimis la podea pe marocanul Tarik Cherkaoui şi a primit şi o diplomă din partea unui sponsor. Tot prin KO în repriza a III-a a câştigat Alexandru Ianţoc (77 kg), în tmp ce Sebastian Lutaniuc a primit decizia la puncte la categoria 90 kg.

Singura luptă care a avut nevoie de extra-round a fost cea dintre Alexandru Voicu şi Anghel Cordoş (72,5 kg), ultimul fiind preferat de arbitrii, decizie 2-1.Gala organizată de promotorul Gabriel Georgescu a fost prezentată de Daniel Austin şi orădeanca Jessie Baneş, care a interpretat şi imnul „Deşteaptă-te române” înainte de duelul pentru centură dintre Dinu şi Ostrovanu.