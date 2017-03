Sandu „Piratul” Lungu continuă show-ul la „Uite cine dansează”

Perechea formată din coregraful orădean Emil Rengle și Dana Budeanu a părăsit competiția din cauza unei accidentări suferite de designer, însă în concurs au mai rămas Sandu Lungu și Andrei Mangra. Dacă la prima apariție în cadrul show-ului a fost poreclit Sandu „Fulgu”, acum orădeanul a schimbat contrastul și a interpretat rolul unui pirat.

Sandu Lungu și Raluca Netca – Pirații din Caraibe

Luni, la cea de-a doua ediție a concursului, Sandu Lungu și Raluca Netca au prezentat coregrafia de Paso Doble. Costumat într-un pirat, rol care i-a venit ca o mănușă, Sandu Lungu și partenera sa au reușit să impresioneze din nou membrii juriului cu mișcări grațioase.

Gigi Căciuleanu a spus: „Personajul mi s-a părut mai puțin surprinzător ca la prima ediție, dar a fost frumos contrastul – Yin si Yang.”. Andreea Marin a continuat și l-a completat pe Gigi: “Văd multă ambiție, determinare, disciplină și un dans care nu m-a lasat să notez nimic, nu am vrut să pierd nicio secundă!”.

Cu o ambitie de nedescris, Sandu si Raluca au repetat zilnic si, chiar daca au avut si probleme la repetitii si s-au accidentat, Sandu la piciorul drept si Raluca la umarul stang, au continuat le-au aratat tuturor ca piratii sunt puternici si trec pentru orice situatii complicate, iar atmosfera creata de ei a fost una incarcata de energie.

VIDEO cu dansul Andrei Lungu – Raluca Netca

Rona Hartner și Andrei Magra, în The Matrix

Cei doi au reusit sa readuca spiritul filmului The Matrix pe ringul Uite cine danseaza!, in ritm de Paso Doble. Momentul prezentat de Rona si Andrei a fost electrizant, au avut miscari sigure si au transmis foarte multa forta si pasiune.

La momentul jurizării, Mihai Petre a spus că „imi place ca sunt o pereche care reuseste sa faca show cu adevarat, gandesc totul foarte bine! Am inteles personajul, insa te-as fi vrut si mai activa in dansul acesta, Rona! A fost unul dintre cele mai bune dansuri ale serii.”. Florin Calinescu a continuat, spunand ca „O stiu de mica pe Rona si o inteleg perfect! Muzica asta e putin impotriva perceptiei mele, dar am simtit transmisia lui Neo de langa mine!”.

VIDEO cu dansul Rona Hartner și Andrei Mangra

Au mai rămas zece perechi

Perechile formate din Dana Budeanu și Emil Rengle, respectiv Oana Zavoranu si Daniel Dobre au părăsit concursul.

Dana Budeanu si Emil Rengle, prima pereche care paraseste show-ul Uite cine danseaza!. Repetitiile sunt extrem de solicitante si, din pacate, Dana a suferit o accidentare si nu mai poate continua competitia.

Dana a luptat saptamana aceasta, a facut tot posibilul sa invete miscarile de dans ale stilului pe care ar fi trebuit sa-l prezinte in cea de-a doua editie Uite cine danseaza!, si-a dorit enorm sa ramana in ringul de dans, insa, din cauza, accidentarii este nevoita sa renunte la competitie. Dana Budeanu are o coasta rupta si una fisurata, insa are parte de cele mai bune ingrijiri si recuperarea va fi una completa.

Câștigătorii concursului vor intra în posesia unui cec în valoare de 100 000 de euro, însă perechea care va ocupa primul loc va dona banii organizației Hope & Homes for Children.