Săptămâna avanpremierelor la Oradea. Cinci filme noi

În perioada sărbătorilor, orădenii pot urmări în cinematografele orădene cinci filme noi: La La Land, Passengers – 3D, The snow queen 3 – dub – 3D, The great wall – 3D, Why him?

La La Land

Scris şi regizat de Damien Chazelle, „La La Land” urmăreşte povestea Miei (Emma Stone), o actriţă aspirantă şi a lui Sebastian (Ryan Gosling), un muzician îndrăgostit de jazz, care se zbat să atingă succesul într-un oraş în care prea multe vise şi inimi sunt frânte zi de zi. Plasat în Los Angeles-ul zilelor noastre, printre decoruri cuceritoare şi momente muzicale fascinante, filmul surprinde bucuriile, dar şi dezamăgirile cotidiene a doi tineri în încercarea lor de a-şi îndeplini visele.

Distribuit de Freeman Entertainment, „La La Land” aduce o poveste de dragoste emoţionantă cu ritm şi muzică, în premieră, din 23 decembrie în cinematografele din toată ţara.

Program Cinema Palace

Miercuri, 21.12 – 19:40

Joi, 22.12 – 19:40

Vineri, 23.12 – 12:40, 15:20, 19:40

Sambata, 24.12 – 15:20

Duminica, 25.12 – 13:00, 15:20, 18:30

Luni, 26.12 – 12:40, 15:20, 19:40

Marti, 27.12 – 12:40, 15:20, 19:40

Miercuri, 28.12 – 12:50, 15:20, 18:30

Joi, 29.12 – 12:30, 15:15, 19:40

Program Cinema Cortina Digiplex

Miercuri, 21.12 – 19:30

Joi, 22.12 – 19:30

Passengers – 3D

În timpul unei călătorii obişnuite prin spaţiu, către o nouă galaxie, doi pasageri, aflaţi într-o stare indusă de somn, se trezesc cu 90 de ani mai devreme decât trebuia, atunci când nava lor se defectează. Acum, Jim (Chris Pratt) şi Aurora (Jennifer Lawrence) îşi dau seama că va trebui să trăiască tot restul vieţii la bordul navei, care, ce e drept, le asigură condiţiile cele mai bune de trai. Ei încep să se simtă atraşi unul de celălalt şi apoi să se îndrăgostească… până când descoperă că nava se află în mare pericol. Vieţile a 5000 de pasageri adormiţi se află în mâinile lor. Numai Jim şi Aurora îi vor putea salva.

Program Cinema Palace

Miercuri, 21.12 -20:10, 22:15

Joi, 22.12 – 20:10, 22:15

Vineri, 23.12 – 13:30, 15:45, 18:15, 20:05, 21:50, 22:35

Sambata, 24.12 – 13:30, 15:45, 18:05

Duminica, 25.12 – 13:35, 15:50, 18:15, 20:30, 21:50

Luni, 26.12 – 13:35, 15:50, 18:15, 20:30, 21:50, 22:40

Marti, 27.12 – 13:35, 15:50, 18:15, 20:30, 21:50

Miercuri, 28.12 – 13:35, 15:50, 18:15, 20:30,

Joi, 29.12 – 13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 21:45

Program Cinema Cortina Digiplex

Miercuri, 21.12 – 20:00

Joi, 22.12 – 20:00

The Snow Queen 3 – DUB – 3D

Împreună cu noul său prieten, Rollan, Gerda încearcă să descopere adevărul din spatele legendei care terorizează ţinutul trolilor şi, din greşeală, sunt loviţi de vraja focului şi a ghieţii. Dacă la început li se pare amuzant faptul că Rollan poate produce foc din degete, iar Gerda poate îngheţa orice, curând puterile lor scapă de sub control şi trebuie să găsească soluţia de a reveni la normalitate.

Crăiasa Zăpezii şi trolul Orm nu vor lipsi nici ei, însă de această dată încurcăturile îi transportă pe toţi prin foc şi gheaţă cu mult umor şi distracţie către noi lecţii de viaţă pe care cei mici le vor învăţa.



Program Cinema Palace

Sambata, 24.12 – 10:30, 12:45, 16:10

Duminica, 25.12 – 13:00, 16:25

The Great Wall – 3D

Avându-l în distribuție pe superstarul internațional Matt Damon, și la direcția artistică pe unul din cei mai speciali stiliști vizuali ai momentului, Zhang Yimou (Hero, House of Flying Daggers), Marele Zid, produs de Legendary, este povestea unor forțe de elită care se luptă cu bravură pentru soarta omenirii, într-unul din cele mai legendare locuri din lume. Marele Zid îi mai are în distribuție pe Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe și Andy Lau.

Program Cinema Palace

Duminica, 25.12 – 15:00, 20:10

Luni, 26.12 – 15:00, 20:10

Marti, 27.12 – 15:00, 20:10

Miercuri, 28.12 – 15:00, 20:10

Why Him?

De-a lungul vacanței, Ned (Bryan Cranston), un tată iubitor, dar mult prea protectiv, merge împreună cu familia să-şi viziteze fiica la Stanford, unde se întâlnește cu cel mai mare coșmar al său: Laird (James Franco), iubitul miliardar din Silicon Valley, extravagant atât în limbaj, cât şi în atitudine. Ned nu crede că Laird este partenerul potrivit pentru fiica sa, iar de aici până la un război deschis cu viitorul “fiu” este doar un pas.



Program Cinema Palace

Sambata, 24.12 – 12:40, 17:45

Duminica, 25.12 – 19:40, 20:50, 22:50

Miercuri, 28.12 – 15:10, 19:40, 20:50, 22:50

Joi, 29.12 – 14:50, 18:40, 20:45, 22:45