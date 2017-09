Sărbătoarea comunei Sîntandrei – ediţia a II-a

Primarul şi Consiliul Local al comunei Sîntandrei au organizat, în acest weekend, cea de-a doua ediţie a Zilelor Comunei. Pe parcursul celor două zile, au avut loc competiţii sportive şi diverse spectacole, adevărate centre de interese, gândite astfel încât programul să se adreseze tuturor grupelor de vârste şi iubitorilor de diverse genuri muzicale. De la folclor tradiţional, muzică de petrecere, până la hit-urile cu care au crescut diverse generaţii ale Trupei Compact, nimic nu a lipsit din vederea organizatorilor.

În paralel cu competiţia de handbal s-a dat startul şi la Cupa Sîntandrei la fotbal.

Programul artistic a fost deschis de Ansamblul Folcloric „Auşana” şi de trupa „Flash Light” din Sîntandrei. Cel mai aşteptat moment al serii de sâmbătă a fost concertul Trupei Compact. Primele acorduri s-au auzit la ora 20,00, cu mai bine de jumătate de oră întârzâiere. Participanţii, peste 1000, nu au sesizat însă această diferenţă apărută în desfăşurător. Emoţia cu care şi-au aşteptat idolii a meritat din plin aşteptarea întâlnirii cu Paul Ciuci şi restul trupei.

Duminică, distracţia a început la ora 14:00. Interpreţi şi vedete ale muzicii populare bihorene au urcat pe scena construită la stadion. Ansamblul „Plaiurile Crişului Repede” şi solişti locali, urmaţi de Ansamblul german de dansatori din Palota, Leontin Ciucur, Cornel Borza, Luminiţa Tomuţa Baba, Sânziana Toader , Fraţii Petreuş , Ansamblul profesionist „Porolissum” din Zalău, Ileana Domuţa Mastan, Vasile Coca, Aurora Moga, Rodica Pop Seling s-au produs în faţa publicului care la orele 16 număra peste 500 de participanţi.

Spre seară au urcat pe scenă vedetele muzicii populare româneşti, invitate la sărbătoarea de la Sîntandrei: Mariana Anghel, Lucian Drăgan şi Ghiţă Munteanu. Zilele Comunei s-au încheiat încheiate cu focuri de artificii. La mulţi ani, Sîntandrei! Să înceapă ediţia a III-a e petrecerii!

Au luat Cupa Sîntandrei la handbal

Portarul AS Tonic Crişul Sîntandrei Renata Tem a fost declarată cel mai bun portar al competiţiei.

Sîntandrei. Se văd rezultatele investiţiei în handbalul juvenil la Sîntandrei. La prima ediţiei a Cupei Sîntandrei la handbal, eveniment aflat la prima ediţie, derulat în cadrul Zilelor comunei Sîntandrei, fetele antrenate de profesorul Sabin Dacău confirmă forma bună în care se află înainte cu o săptămână de debutul grupei unde se joacă prezenţa junioarelor II la Campionatul Naţional. În primul meci sub noul nume: AS Tonic Crişul Sîntandrei, fetele s-au impus cu 29-22 în faţa handbalistelor din Sînnicolau Mare şi cu 29-19 în faţa celor de la CS Nădlac. Cu aceste diferenţe de scor, fetele profesorului Dacău abordează cu încredere meciurile din grupă şi calificarea în Turneul semifinal. În acest fel, căpitanul Alexandra Cristea a ridicat deasupra capului Cupa Sîntandreiului, care a rămas acasă. La fel, a făcut şi portarul Renata Tem de la AS Tonic Crişul Sîntandrei, care a fost declarată cel mai bun portar al competiţiei.

Recent primarul de Sîntandrei Ioan Mărcuş a decis să investească în performanţă şi într-un mod de viaţă sănătos pentru copii şi tineri. Împreună cu Consiliul local a mizat pe handbalul juvenil. Este un proiect care se va derulată pe o perioadă lungă, profesorul Sabin Dacău anunţând că va fi prezent şi în şcolile din comună pentru a le descoperi pe viitoarele handbaliste de succes ale bihorului, dar şi pentru a pune bazele unor echipe la nivel de unităţi de învăţământ.

Există mult entuziasm pentru a crea premisele unui proiect de succes şi aceasta s-a văzut imediat după ce s-a anunţat

că începând din acest an competiţional echipa antrenată de profesorul Sabin Dacău se numeşte ACS Tonic Crişul Sîntandrei.În cadrul Cupei Sîntandrei a fost prima apariţie oficială a junioarelor născute în 2001-2002 în faţa unui numeros public local, iubitor al sportului naţional. „Acest eveniment a fost un bun test de verificare pentru fetele noastre care vor evolua în grupele destinate junioarelor din care se aleg, în cele din urmă, cele mai bune junioare din România. Am invitat şi ne-au onorat cu prezenţa, două dintre adversarele din grupa noastră. Pe lângă echipa gazdă ACS Tonic Crişul Sîntandrei, iubitorii handbalului au putut vedea la lucru echipe care provin din centre handbalistice bine cotate la nivel naţional. Mai avem de pus multe detalii la punct, dar sunt mulţumit de prestaţia fetelor ”, a spus profesorul Sabin Dacău, antrenorul ACS Tonic Crişul Sîntandrei. În echipa din Sîntandrei, publicul a putut vedea evoluând o parte dintre componentele care au evoluat sub comanda profesorului Dacău la Cupa Selecţionatelor, acolo unde s-au stabilit componentele Naţionale de junioare a României. Dacă primarul Ioan Mărcuş le-a făcut fetelor surpriza de a fi prezent şi la meciuri, dar şi la festivitatea de premiere, nici handbalistele nu s-au lăsat mai prejos şi au oferit primarului un tort cu prilejul Zilelor Sîntandreiului.