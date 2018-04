Şase olimpici naţionali la limba germană

Faza naţională a Olimpiadei de limba germană a avut loc la finele lunii martie, la Craiova.

Elevii participanți la Olimpiadă au fost încadrați pe niveluri lingvistice A1 – C1, corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi străine. Astfel, elevii nu au participat pe nivel de clasă, ci pe nivelul de limbă atins pe parcursul orelor de învățare a limbii germane.

Proba de concepere a unui text scris este astfel gândită încât prin temele abordate să ofere participanților posibilitatea de a-și pune în valoare creativitatea și inteligența lingvistică, criteriu de evaluare care are de fapt și cea mai mare pondere în evaluarea probei scrise.

Elevii calificați la faza națională a Olimpiadei au trebuit să facă față unei alte provocări, și anume proba de proiect, intitulată „Rucksackbibliothek” (Biblioteca din rucsac). După susținerea probelor individuale, elevii au fost împărțiți în grupe de câte 5, pe niveluri diferite de limbă, de la A2 la C1, au primit un roman în limba germană, pe care au trebuit să îl citească în trei zile și să-l pună apoi în scenă. Este vorba de partea orală a olimpiadei, unde premiate sunt în primul rând creativitatea în prezentarea temei abordate, inteligența lingvistică și, nu în ultimul rând, spiritul de echipă al participanților, îndrăzneala lor de a gândi și de a exprima ceea ce gândesc… și toate acestea într-o limbă străină, cotată a fi foarte grea.

Şase premianţi

Echipa orădeană a adus acasă o mulţime de premii. De la Colegiul „Emanuil Gojdu”, Cătălina Negruţiu (clasa a X-a) – premiul l la individual şi premiul doi la proba de proiect; Maria Costea (clasa a IX-a) – premiul 3 la individual; Indig Isabell (clasa a X-a) – menţiune la individual şi menţiune la proiect, şi Filip Alina (clasa a XII-a) – menţiune la individual, ea fiind de altfel veterană la Olimpiada naţională, premiantă în fiecare an. Profesor coordonator: Liana Bondici. Din echipă au mai făcut parte Hodişan Speranţa, clasa a XII-a la Liceul „Aurel Lazăr” – menţiune la individual şi premiul III la proiect (profesor Bubela Carmen) şi de la Colegiul „Mihai Eminescu”, George Domocos (clasa a XI-a) – locul II la proba individuală (profesor Zima Veronica).



„O olimpiadă altfel, o olimpiadă în cadrul căreia copiii sunt stimulați nu doar să învețe o limbă străină, cât mai ales să gândească și să îndrăznească să facă asta, învaţă că e ok să fii tu însuţi, şi acest lucru mi se pare absolut extraordinar”, spune prof. Liana Bondici. „Lor li se pare la început ciudat, dar acceptă rapid şi îi vezi cum, pas cu pas, prind aripi… şi se întâmplă două lucruri formidabile: îndrăznesc să-şi folosească propria minte şi implicit, de la un an la altul, îşi dezvoltă abilităţile lingvistice, ajungând să stăpânească tot mai bine limba. Este o olimpiadă altfel, o olimpiadă unde exprimându-te într-o limbă străină înveţi ceva ce sistemul de învăţământ românesc nu face… Înveţi că ideea ta nu trebuie să fie genială, ea trebuie doar să îndrăznească să schimbe lumea…”, adaugă Liana Bondici.

Întrebaţi cum reuşesc să îşi facă timp pentru activităţile extraşcolare, cei şase coechipieri mărturisesc că îşi gestionează timpul în aşa fel încât să le rămână și pentru activităţi sociale sau de voluntariat. Isabell iubeşte voluntariatul, pentru că îi dă ocazia să cunoască şi să interacţioneze cu oameni noi. De altfel, este vicepreședinta organizației Leo „Black Eagle” Oradea. Şi Maria, şi Cătălina se implică în voluntariat.

Limba germană, o provocare

Ce i-a atras însă spre limba germană, când majoritatea se îndreaptă spre limba engleză? „Trebuie să recunosc că la început limba germană nu mi s-a părut atractivă, ba chiar foarte grea. Dar lecțiile interactive ale doamnei profesoare din gimnaziu, Calamar Alexandra, m-au ajutat să descopăr treptat farmecul acestei limbi. Ea ne aducea mereu diverse fișe pentru dezvoltarea vocabularului, învățând limba prin joc. Ea obișnuia să ne învețe cântece, de care și acum îmi amintesc și le fredonez. Consider că e foarte important felul în care li se predă elevilor o limbă străină, modernă”, spune Indig Isabell.

Pentru Alina Filip a fost o provocare: „Pentru mine, limba germană a însemnat o provocare încă de la început. Din clasa a V-a îmi doream să învăț mai mult decât mi se preda la școală, ceea ce am și făcut începând din clasa a VI-a. Totuși, pasiunea mea pentru această limbă a început odată cu participările la Olimpiadă: îmi doream să fac performanță, așa că mă pregăteam în fiecare an cu conștiinciozitate. Această pregătire nu a reprezentat o povară sau o obligație pentru mine, o făceam mereu cu drag, știind că odată cu munca vor veni și rezultalele – fie ele în cadrul Olimpiadei sau strict referitoare la progresul meu personal”.

Cătălina Negruţiu: „Am început să studiez limba germană începând din clasa a V-a la Colegiul Naţional Emanuil Gojdu. Încă din primii ani de studiu m-am simţit atrasă de tainele limbii germane. Ce mi-a placut? Ei bine, limba germana nu e o limbă care se învaţă uşor, e nevoie de multă muncă şi mult exerciţiu. De asemenea, este nevoie de multă răbdare şi mult timp pentru a ajunge la un anumit nivel. Pot spune că aprofundarea acestei limbi e o provocare, pe care sunt sigură că o voi duce la bun sfârşit”.

Speranţa Hodişan s-a îndrăgostit de limba germană: „Cu toate că multă lume afirmă că este o limbă dificilă și greu de învățat, încă din primele ore m-am îndrăgostit iremediabil de această materie. Astfel, sub îndrumarea doamnei profesoare Carmen Bubela, au urmat 8 ani în care am ajuns să devin olimpică națională”.

Maria Costea: „Interesul pentru limba germană a venit treptat. Am descoperit pe parcurs plăcerea de a învăța mereu lucruri noi despre această limbă, datorită doamnei profesoare Liana Bondici, care m-a încurajat să am încredere în mine și să depășesc limitele unei limbi aparent dificil de învățat”. George Domocoş a apreciat şi cultura şi istoria Germaniei: „Dintotdeauna m-au captivat limbile străine și implicit deschiderea pe care o aduc cu ele. La germană m-au impresionat și atras de la început complexitatea și unicitatea ce o departajează de alte limbi de circulație internațională. Pe de altă parte, mi-au plăcut cultura și istoria transmise de această limbă, precum și incontestabilul atu ori avantaj pe care îl conferă vorbitorilor în societatea europeană contemporană”.

Cândva, în viitor

Orice limbă străină pe care o cunoşti constituie un avantaj şi îţi deschide uşi pe plan profesional. Unde se văd ei peste vreo zece ani? Isabell se vede medic oftalmolog, dar fără să renunţe la voluntariat, Alina se vede având o carieră în management, Cătălina crede că va lucra în domeniul IT, Speranţa îşi doreşte să exceleze într-o meserie în care limba germană este prioritară, George speră că va lucra undeva în domeniul dreptului, diplomației sau relațiilor internaționale, iar Maria, fiind abia în clasa a IX-a, mai are timp de gândire. Orice drum îşi vor alege în viaţă cei şase, cu siguranţă vor pune o cărămidă la temelia unei lumi mai bune, bazată pe valori reale.