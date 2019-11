Savanţi din Europa, la Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” a găzduit workshop-ul internaţional cu titlul: „Power and Borders in the New World Order – Working on Solutions to Improve the Efficiency of the Neighbouring Instruments: CBC, ENI, etc.”. Evenimentul a fost organizat de Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (RISE) al Universităţii din Oradea, în parteneriat cu Institutul de Studii Euroregionale și Centrul pentru Studii de Politică Externă și Securitate, în perioada 7-8 noiembrie.

Atelierul internațional a reunit mai mulți savanți, profesori și doctoranzi, specialiști în relații internaționale și științe politice din Europa (Letonia, Ucraina, Albania, Georgia, Rusia, Kosovo, Ungaria, Marea Britanie, România) şi din Bolivia.

Noua ordine mondială

Timp de două zile, participanții au dezbătut intens problematica balanței puterii, încercând să preconizeze cum va arăta noua ordine mondială, în termeni de relații de putere, în următorii ani. Startul atelierului de lucru a fost dat de fostul rector al Universităţii Babeş-Bolyai, Andrei Marga, care a ţinut o prelegere captivantă despre „Lumea care va veni”, evidențiind faptul că istoria este cheia înțelegerii lumii, constatând totodată și reafirmarea identităților naționale.

Au fost realizate analize micro, care au abordat balanța puterii din perspectiva statală sau regională, dar şi cercetări macro, care au promovat o abordare holistică cu accent pe investigația sistemică.

„Fără îndoială, punctul culminant al workshop-ului a fost discursul tematic al profesorului britanic Richard Sakwa, care ne-a împărtășit previziunile sale cu privire la debutul celui de-al Doilea Război Rece, cu dinamici similare, dar cu actori diferiți decât primul Război Rece”, a arătat asist. univ. dr. Edina Lilla Meszaros, coordonatorul workshop-ului.