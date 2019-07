Scandal în ședința Senatului Universității din Oradea

,,La ultimul punct de pe ordinea de zi a Senatului Universității din Oradea, Sorin Curilă a prezentat o informare la o adresă a domniei sale, în care s-a constatat că se află în incompatibilitate. Și ne-a cerut nouă să o aprobăm. Noi i-am explicat domnului Curilă că nu avem ce să votăm, pentru că în Cartă e precizat clar că atunci când cineva ne declară că este incompatibil, nu mai e nevoie să constatăm noi. Deci nici să votăm. Ci să consemnăm în procesul-verbal că el nu ar fi votat și motivul. Dacă el nu ar fi spus nimic, iar noi, senatorii, am fi constatat vreo incompatibilitate, atunci ne sesizăm și hotărâm. El nu a putut să accepte faptul că nu am supus la vot această incompatibilitate, s-a enervat, a anunțat că-și va prezenta demisia și a părăsit ședința, trântind ușa după el”, a declarat un membru în Senatul UO.

Practic, Curilă le-a cerul colegilor săi, membri în Senat, să aprobe, prin vot, o adresă a sa în care le arăta tuturor că se află în incompatibilitate și astfel nu poate aproba anularea diplomei de licență a lui Eugen Popescu, directorul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Popescu a mai fost în centrul unui scandal, în urmă cu câteva luni, când a fost descoperit că și-ar fi echivalat ilegal studiile din Canada la Universitatea din Oradea. În anul 2000, omul a prezentat conducerii de atunci a Universității din Oradea o diplomă obținută în 1995 la o școală de formare profesională din Canada (Collège des médecines douces du Québec), pe care a echivalat-o într-o diplomă de studii universitare de lungă durată la Universitatea de Stat din Oradea, eliberată în iulie 2000.

Actualul director adjunct al Institutului, Nicolae Brînzea, a cerut conducerii Universității din Oradea să anuleze diploma cu ajutorul căreia Popescu a devenit director. Rectorul Constantin Bungău a solicitat Senatului anularea respectivei diplome.

La ultimul punct al ședinței de Senat, Curilă i-a anunțat pe senatori despre materialul trimis de rector spre aprobare (fără ca acesta să figureze pe convocatorul ședinței) și le-a cerut imediat să aprobe incompatibilitatea sa.

Prietenie sau teamă?

Curilă s-a sustras de la semnarea dispoziției de retragere a diplomei de studiu, motivând că este într-o incompatibilitate etică. Aceasta a fost justificată de Curilă prin faptul că ar fi prieten cu fostul director al Institutului, profesorul Nicolae Brînzea – cel care a solicitat anularea diplomei.

Acest fapt i-a derutat și mai mult pe membrii Senatului, aceștia neînțelegând de ce refuză să voteze, întrucât chiar Brînzea este cel care a cerut anularea diplomei.

„Mulți dintre noi nici nu am înțeles despre ce e vorba, de ce a avut loc această discuție ori ce vrea domnul Sorin Curilă. Până să văd materialul, eu și colegii mei am crezut că e în relație bună cu Brînzea și îi ia apărarea. Dar acel domn a semnalat modul în care a fost obținută diploma și a cerut să îi fie anulată. Speculăm că domnul care a ajuns director al Institutului are sprijin puternic din alte părți, iar Sorin știe mai multe și se ferește. Cert e că poate să nu voteze și nu ar mai fi vreo problemă”, a declarat un membru în Senatul universitar.

Subiectul anulării diplomei lui Popescu va fi pus, cel mai probabil, pe ordinea de zi a ședinței din 15 iulie.

Unii dintre colegii săi speră că totuși Sorin Curilă va reveni asupra deciziei, fiindcă o eventuală demisie i-ar putea încurca, în pragul organizării viitoarelor alegeri.

Totodată, unii dintre cei din Senatul Universitar speră ca Sorin Curilă să demisioneze. La fel speră și fostul lider al studenților în Senatul Universității din Oradea, Mădălina Cseh.

Într-o postare pe pagina sa de socializare, aceasta a scris: „O decizie corectă pe care trebuia să o ia încă din octombrie. De mult timp nu mai reprezintă interesele Universității, ci doar pe cele personale. Rușine pentru comportamentul pe care îl are și pentru felul în care vorbește cu și despre colegii dumnealui din Consiliul de Administrație și Senat. Sperăm să vă țineți de promisiune. Dacă tot vă lăudați tot timpul că luați doar decizii corecte, aceasta este cea mai bună”.