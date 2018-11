Scandal la Lord’s: Un director din Primăria Oradea, acuzat de delapidare

După cum Bihon.ro a relatat în precedentul articol, unul dintre localurile simbol al orădenilor s-a închis după aproape 18 ani de funcționare. Pentru că situația acestuia se arăta a fi una complexă necesita un alt articol care să încerce să deslușească ițele destrămării localului cu cea mai mare continuitate din Pasajul Vulturul Negru.

Deschis în februarie 2001, Lord’s Pub a înflorit rapid și a devenit un punct de reper în viața de noapte a orădenilor. Asociații minoritari ai localului s-au perindat de-a lungul timpului, iar începând cu anul 2008 – 2009 localul se află sub „comanda” proprietarului și asociatului majoritar Tătar Ioan prin intermediul fiului Tătar Cristian, a asociatului minoritar Lucian Popa (asociat din 2004-2005) și a administratorului Gondoș Gabor.

Lucrurile nu au fost întotdeauna bune și frumoase, astfel că pub-ul a ajuns în insolvență, situație pe care Cristian Tătar i-o impută partenerului de afaceri, Lucian Popa, pe care îl acuză de delapidare.

„În perioada 2010-2015, aflat în concediu de paternitate și implicat într-un divorț, nu am avut timpul necesar pentru a mă ocupa și de bar, perioadă în care de bar se ocupau Popa și Gabor. Întors în 2015, am reînceput să mă implic activ, mai ales că nu prea se mai ocupa nimeni și aveam reclamații din partea clienților, ba că barul se închidea mai repede decât era trecut pe orar, ba că muzica era prea tare, ba de atitudinea personalului. Spre surprinderea mea, am avut parte de o atitudine ostilă atât din partea asociatului minoritar cât și din partea administratorului”, își începe povestea Cristian Tătar.

Acesta susține că le-a considerat probleme minoritare până când s-a izbit de datorii, iar Lord’s-ul, dintr-un local cu un profit anual mare, a ajuns sub amenințarea insolvenței.

Ce s-a întâmplat?

Cristian Tătar declară că a încercat să ia legătura cu Lucian Popa pentru remedierea blocajului financiar însă acesta nu a mai putut fi contactat, situație similară și în cazul administratorului care „nu a mai venit pe la bar de prin 2016”.

De partea de comenzi, plăți și contabilitate a început să se ocupe fizic Balasz Zsuzsa care la rândul ei a lăsat baltă barul, în iunie 2017, când s-a reintrodus vechiul soft de gestiune a datelor. Tătar a pus plecarea acesteia pe seama faptului că „prin reintroducerea acestui soft, Zsuzsa nu mai putea să facă mișmașuri”.

Nefiind în răspunderea nimănui, administrația a fost preluată prin notariat de către Tătar Aurelia (mama lui Cristian Tătar – n.red.), în 12 iunie 2017, moment în care contabilitatea le-a adus la cunoștință că din casă lipsesc 130.000 de lei.

„Luat la rost, Gondoș Gabor ne-a zis că actele nu sunt la el, ci la Lucian Popa. Asociatul Lucian Popa a negat lipsa banilor, refuzând să vină la contabilitate. De asemenea, nu s-a făcut inventar cum prevede legea, deși eu am dus la contabilitate stocul, din calculator. Mi s-a mai spus că trebuia inventariat tot și că deja, la 3-4 zile după preluare, e prea târziu. Am încercat să fac ordine, am numărat zilnic stocul cu barmanii, am introdus un sistem de transmitere a comenzilor wireless, am plătit datoriile la furnizori și cu toate acestea, în 18 septembrie 2017, ne trezim cu conturile din bancă blocate de ANAF pentru neplata impozitului special pe profit pe anul 2016, în valoare de 45.348 de lei. La contabilitate ni s-au dat răspunsuri evazive, iar asociatul Popa Lucian ne-a zis că e o greșeală de contabilitate”, a mai continuat fondatorul localului.

Ca și cum nu era suficient, în momentul în care credeau că au scos-o cumva la capăt, Tătar susține că au fost notificați toți colaboratorii, astfel încât fiecare furnizor cerea să i se plătească datoriile. Începutul lunii octombrie 2017 le-a clarificat că nu este vorba de o simplă greșeală și că firma chiar se află sub amenințarea insolvenței. Penalitățile către ANAF ajungând la peste 3.000 de lei/lună, bani ce se luau direct din bancă.

„În decursul lunii octombrie 2017, am făcut eforturi pentru a evita insolvența, respectiv falimentul, motiv pentru care am dus de acasă peste 25.000 de lei pentru a putea plăti datoriile la furnizori și a termina mici proiecte de reparații. Bineînțeles că am fi reușit să evităm insolvența dacă reeșalonam datoriile către ANAF, dar era nevoie de o garanție, suma depășind 30.000 de lei. În acele momente ne-am izbit, din nou, de atitudinea asociatului Popa Lucian care devenea tot mai evidentă și care refuza să aducă înapoi măcar o parte din banii pe care i-a luat înainte sau măcar pe cei luați în timpul gestiunii lui Tătar Aurelia, ea fiind responsabilă în perioada iunie-noiembrie”, a mai adăugat Cristian Tătar.

Datorii peste datorii

Potrivit lui Tătar, fără știrea lui, de-a lungul timpului au dispărut sume mari de bani ce nu pot fi justificate prin acte doveditoare și care au produs în cele din urmă „o gaură” în casa firmei. Dacă inițial i s-a spus la contabilitate că lipsesc bani din casă și că e treaba și răspunderea lui, lucrurile aveau să se schimbe începând din noiembrie 2017, când i se spunea că banii au fost luați de el.

„Bineînțeles că am întrebat cum adică lipsesc bani din casă, însă toată lumea ridica din umeri și ne spunea că e treaba noastră, să ne descurcăm, adică a mea și a lui maică-mea, a noilor administratori. La preluare, în iunie 2017, contabila ne-a spus că avem casa în minus cu un miliard trei sute (lei vechi – n.red.), concret ne spunea că ar trebui să existe undeva un miliard trei sute cash, dar nu sunt. Între timp îmi tot zicea: a crescut casa. S-a ajuns la un miliard șapte sute (lei vechi – n.red.), apoi la două miliarde (lei vechi – n.red.) undeva în august, iar mai apoi nu i-am mai lăsat pe barmani să-i dea la Popa banii, moment din care casa nu mai scade, ci dimpotrivă crește. Deși contabilitatea mi i-a trecut mie, eu nu am luat nici un ban. Banii au fost luați de Popa din încasări. Nu înțeleg ce s-a întâmplat! În perioada iunie-septembrie 2017, Popa Lucian a luat fără drept, sub tot felul de pretexte, din banii lăsați de barmani în firmă aproximativ 30.000 de lei și din bancă alți 8.550 de lei, în data de 18.08.2017. ”, a declarat pentru Bihon.ro, Cristian Tătar.

Deși încasările trebuiau duse de administrator la bancă, Gondoș Gabor pe vremea aceea, Tătar spune că banii nu au ajuns nicăieri și că nu există acte și nici chitanțe pentru nici o sumă.

Acesta a mai adăugat că din momentul în care a încasat el vânzările de la barmani a făcut diverse plăți.

„Ce au trecut ei în contabilitate…habar n-am! Asta a făcut contabilitatea! Nu știu ce au făcut ei, cică am luat și am dus bani, dar eu nici nu am luat și nici nu am dus. Eu luam banii și făceam plățile, iar ce a trecut contabilitatea acolo e opera lor. Nu există chitanțe ori acte pentru banii pe care mi pun mie în cârcă. Există o singură chitanță și anume pe banii pe care i-am dus eu de acasă. Eu nu am luat banii și ei mi trec mie, fără acte! Asta arată și raportul de constatare (al firmei de audit – n.red.), că nu există acte pentru aceste înregistrări din contabilitate. De altfel, nici pentru banii luați de Popa nu există acte. Banii sunt trecuți ca și cum i-am luat eu împrumut, dar eu nu am văzut nici un ban. Era o groază de profit în anii anteriori. Tocmai dacă îi luam noi, îi luam ca profit. Tatăl meu e acționarul majoritar. Nu avea sens să îi iau împrumut, îi luam ca profit, plăteam dividentele și gata”, a precizat Tătar.

Stoc în creștere

Începând de la preluare i s-a tot vorbit de lipsa unor bani, iar la momentul intrării în insolvență contabila Simona Secară le-ar fi spus textual că a pus casa pe 0.

„Banii ăia dispăruți i-a trecut ca și cum i-ar fi luat asociații, respectiv 65.000 de lei – Popa și aproximativ 130.000 de lei că i-aș fi luat eu. Asta a făcut contabilitatea! Deși eu nu am luat nici un ban. Pentru astfel de împrumuturi ar fi trebuit să se facă hârtie la notar, însă nu există așa ceva. De asemenea, firma de contabilitate Ecojur Consulting a intervenit ilegal peste descărcările automate ale softului autorizat SAGA, cu note manuale, incorecte, pentru a denatura valoarea stocului de marfă cu TVA de 9% și l-au pus pe 0, acesta devenind negativ începând cu luna iulie 2017. Practic, softul SAGA nu mai descărca din stoc ieșirile de marfă cu TVA de 9%, tot ce vindeam eu nu se scădea, ci creștea. Din zero stocul nu scade, așa e făcut”, mai explică Cristian Tătar.

Nereguli și la apă

Cristian Tătar se mai plânge că, în august 2017, i-a venit o factură la apă în valoare de 5.000 de lei, echivalentul a aproape 1.000 de metri cubi. Concret, Popa Lucian și Gabor Gondoș sunt acuzați că ani de zile ar fi declarat un consum de doar 3,4 metri cubi de apă pe lună. Astfel, când contorul a fost citit de o persoană autorizată, a reieșit o diferență de aproximativ 1.000 metri cubi de apă nefacturată și neplătită.

Firmă „căpușă”?

Formată în anul 2011, firma PORȚELAN INVEST ar fi fost creată la inițiativa ascoiatului Popa Lucian, sub pretextul protejării spațiului împotriva eventualelor abuzuri ale terților. Mai pe scurt, în cazul în care se ajungea la impozite sau amenzi foarte mari, se închidea această firmă fără să se mai plătească ceva, firma pe care barul funcționa cu adevărat fiind PORȚELAN SRL.

„Buba” cea mare nu este aici, ci în faptul că perioada 2011-2018, PORȚELAN ar fi transferat 3.000 de lei/lună chirie către PORȚELAN INVEST, în ciuda faptului că proprietarul de drept al localului este chiar asociatul majoritar, Tătar Ioan.

„Noi nu știam că se desfășoară activități comerciale. La înființare am făcut un contract decomodat pentru folosirea spațiului cu titlu gratuit de către SC PORȚELAN SRL, firmă ce funcționează în mod real în acel spațiu. Cu toate acestea, reiese că în perioada 2011-2018 s-a trimis suma de 268.225,63 către PORȚELAN INVEST. Deși suntem acționari majoritari în ambele firme, nu am avut cunoștință și nu am primit nici un ban din aceste transferuri deoarece administratorul Gondoș Gabor nu ne-a predat arhiva pentru a ne putea da seama ce s-a întâmplat”, mai arată fiul propietarului.

Culmea este că și după intrarea în insolvență, aceiași 3.000 de lei/lună au fost trimiși în continuare către PORȚELAN INVEST, fapt ce reiese chiar din planul de reorganizare făcut de către PROMPT INSOLV I.P.U.R.L. la finele lunii iulie 2018.

Audi A8

Tătar Cristian mai spune că Lucian Popa inventează creditări, una dintre acestea fiind cea care a și dus la destrămarea barului. Mai exact, pe vremea în care Lucian Popa și Gabor Gondoș se ocupau și de administrarea localului Columbus, asociatul minoritar ar fi „plimbat” o mașină de la Columbus la Lord’s, ca și creditare de firmă.

Din datele primite, reiese că societatea a achiziționat, în anul 2015, de la GLOBAL MONEY RECOVERY SRL, un autoturism marca AUDI A8 cu valoare de inventar de 250.000 de lei. Autoturismul s-ar fi aflat în permanență în folosința personală a acționarului minoritar și ar fi fost achitată parțial printr-o creditare de firmă acordată de acționarul minoritar în valoare de 233.000 de lei, în condițiile în care o factură comercială poate fi închisă prin plata efectivă sau ordin de compensare. Nu se știe deci, cine să fi achitat diferența de factură?!

„Toate acestea le-a făcut cu firma de contabilitatea”, acuză Tătar.

Reorganizare cu semnul întrebării

Acuzele nu se îndreaptă doar împotriva asociatului minoritar, a administratorului și a contabilității făcute de Simona Secară, ci și împotriva firmei de insolvență PROMPT INSOLV I.P.U.R.L. prin asociatul coordonator Paul Cristian Prada, în calitate de administrator judiciar.

Acesta este acuzat că în loc să scadă datoriile și să ajute firma să se redreseze, a adâncit-o și mai tare în datorii. Mai mult, Tătar îi mai reproșează lui Prada că nu a vrut să identifice cauzele reale care au condus la blocajul financiar în care se află firma și că nu a luat măsuri concrete de rentabilizare. De asemenea, Paul Prada ar fi încercat să o acuze pe Tătar Aurelia de o lipsă de stoc în valoare de aproximativ 300.000 de lei.

Minus ce ar fi provenit de la predarea administrației și ar fi fost rezultatul faptului că Gondoș Gabor nu ar fi predat nici un stoc, dar și al faptului că această sumă apărea în contabilitate la preț de vânzare chiar dacă stocul se calculează la preț de achiziție.

Întrebat ce ar putea să urmărească Paul Prada în această situație, Tătar Cristian a declarat pentru Bihon.ro că acesta „încearcă o mușamalizare a cazului”.

„În loc să își facă treaba, să vadă care sunt cauzele reale ale acestei insolvențe, acesta încearcă să mușamalizeze..Până la urmă l-am angajat să descopere cum o firmă cu un profit anual mare a ajuns în insolvență. El nu avea cum să nu vadă aceste nereguli ori miliardele (lei vechi – n.red.) lipsă, dar nu l-a interesat! Asta era treaba lui! Nu planuri de eficientizare pe hârtie! În primul rând trebuia să recupereze acei bani lipsă. L-am angajat, iar acum se face si el că nu exist. Nu vorbește cu mine”, se plânge fondatorul Lord’s Pub.

Echipa Bihon.ro, a intrat în posesia planului de reorganizare, făcut de firma de insolvență, pentru primele șapte luni ale anului 2018. În evoluția contului de profit și pierdere se poate observa că în anul 2016 există un total venituri de 2. 093.886 lei cu zero lei pierderi. Pe anul 2017 este un venit de 2.011.611 lei tot cu zero lei pierderi, iar în primele 7 luni a anului 2018 un venit total de 962.401 lei, cu o pierdere de 47.235 lei.

Dintr-o analiză a principalelor cheltuieli de exploatare la cheluielile de energie și apă pentru 2016 – 2017 – 07.2018 există următoarele înregistrări: 8.853 – 29.165 – 8.824, fapt din care reiese o neregulă în ceea ce privește consumul de apă pe anul 2016. Tot acolo apar lucrări executate de terți, chirii: unde în 2016 este o cheltuială de 150.571 lei, în 2017 – o cheltuială de 204.145 lei, în timp ce în anul 2018 – este o cheltuială de 188.485 lei, bani despre care Cristian Tătar ne-a declarat că merg spre PORȚELAN INVEST.

Același raport ne arată că s-a intrat în insolvență din cauza unei datorii la finanțe în valoare de 79.618,00 lei, iar la sfârșitul lunii iulie 2018 datoria la finanțe a ajuns la 125.630 lei. Per ansamblu, la intrarea în insolvență existau datorii în valoare totală de 175.655,27 lei, iar acestea au aproape s-au dublat până în iulie 2018 când au ajuns la suma totală de 302.285,27 lei.

De asemenea, tot în planul de reorganizare se prezintă situația datoriilor cu care Lord’s Pub a intrat în insolvență. Principalele datorii fiind la Finanțe în valoare de 79.618,00 lei, datorie asupra căreia Cristian Tătar ridică din umeri, susținând că nu știa că nu s-au plătit acele taxe. Dar și o datorie de 67.933,43 de lei către PORȚELAN INVEST.

Vizavi de datoriile la furnizorii reprezentați de ROMCONEX, Tătar a afirmat că datoria era mult mai mare și că aceasta s-a limitat la suma de 7.191,02 lei după ce a dus bani de acasă încercând să salveze barul de amenințarea insolvenței.

Dat afară din propria firmă

La aproximativ patru luni de la intrarea societății în insolvență, în luna aprilie, administratorul special Cociuban Cristian i-a propus lui Tătar Cristian ocuparea postului de director bar, post ce presupunea o activitate de supraveghere a personalului, de încheiere a contractelor cu furnizorii, dar și de asigurare a unei bune funcționări a activităților de zi cu zi a barului.

În iulie însă, atât administratorul special Cociuban Cristian cât și administratorul judiciar Prada Paul Cristian au luat decizia de desființare a postului care ar fi dus la „cheltuieli excesive”. În cazul de față, Tătar susține că nu i s-a arătat în mod obiectiv cauza reală și serioasă a concedierii, ci doar i s-a adus în vedere că are la dispoziție 3 zile lucrătoare de a-și menifesta în scris consimțământul cu privire la posibilitatea ocupării, în cadrul propriei firme, a postului de ospătar.

Tot el spune că se ocupa personal de angajări și că știa că nu sunt locuri vacante pentru așa ceva, în plus de asta o altă persoană ar fi fost angajată pe un post similar.

„Am lucrat de toate în firma mea, dar chiar ospătar nu am lucrat și nici nu am de gând”.

Probleme de scaun

Tătar Cristian a mai scos în evidență problema administratorului special, Cociuban Cristian, care deși a fost numit prin Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) s-ar putea „ca nici până în ziua de astăzi să nu aibă contract de muncă” și că în ciuda insistențelor lui Tătar de a-i face angajare, Cociuban Cristian nu s-a dus să-și facă analizele pe motiv că îi este rușine să ducă probă de scaun.

„De numit, e numit prin AGA, însă nu știm cu este plătit. Administratorul special probabil că își ia banii la negru”, a menționat Tătar Cristian.

Tot referitor la banii dați la negru, acesta a mai suținut că deși Cociuban i-a spus răspicat că el este reprezentantul firmei și că el salvează firma de la faliment, în loc să organizeze barul a reinventat bonusuri la negru pentru ospătare.

„O firmă de insolvență, în care totul trebuie să fie corect asta face?”, se întreabă Tătar care continuă seria de exemplificări.

Astfel, în timpul unui control de la ITM, după o întreagă scenă în care anunța că o să-și dea demisia, administratorul special s-ar fi hotărât să semneze contractele de muncă ale angajaților, manifestând o problemă de scaun, dar nu și de semnătură.

Planul de insolvență, combătut

Simțindu-se neputincios și depășit de o situație în care toți încearcă să-l excludă, cu toate că tatăl său i-a făcut o procură de cesiune a acțiunilor, Tătar Cristian s-a îndreptat către o firmă de audit care a combătut cu argumente punctuale planul de reorganizare făcut de Paul Prada.

În continuare redăm punctual câteva dintre concluziile firmei de audit:

1. „În legătură cu minusul de inventar rezultat la preluarea gestiunii rezultă că adaosul comercial nu poate fi imputat persoanei vinovate. adaosul comercial reprezentând, în fapt, un profit potențial”.

2. „Decizia administratorul judiciar de a se îndrepta împotriva doamnei Tătar și nu împotriva angajaților care au gestionat efectiv stocul de marfă, este abuzivă”.

3. „Prestatorii de servicii specializate, în speță prestatorii de servicii contabile nu au dreptul legal de a stabili sau modifica politici contabile”.

4. „Indicatorii financiari prezentați (în planul de reorganizare – n.red.) sunt indicatori generali de rentabilitate și solvabilitate, minimali, fără a se proceda la o analiză financiară riguroasă, cu accent pe investiții, stocuri și cash-flow, care să țină cont de specificul activității desfășurate și de sezonalitate. O astfel de analiză ar fi avut două efecte benefice: identificarea cauzelor reale ce au condus la blocajul financiar în care se află firma și identificarea unor măsuri concrete de rentabilizare a firmei”.

5. „Măsurile de redresare propuse sunt inconștiente, lipsite de fundament”.

6. „Afirmația că blocajul financiar ar fi cauzat de investițiile angajate de firmă este corect, dar incomplet atâta timp cât partea de investiții eficiente se ridică la o valoare de inventar totală de 92.850 de lei. Singura investiție ce nu are scop eficientizarea contă în achiziționarea în cursul anului 2015 a unui autoturism Audi A8. Menționăm că autoturismul nu este destinat transportului de marfă pentru a putea fi considerat în vreun fel investiție făcută în interesul firmei”.

7. „Legat de împrumuturile de la societate în valoare de 127.080 pe numele lui Tătar Cristian(reținem că Tătar Cristian nu are calitatea de acționar) și 65.000 de lei pe numele acționarului minoritar nu există nici un contract de împrumut care să suțină realitatea acestor tranzacții. Adică, tranzacțiile sunt înregistrate în intervalul aprilie-septembrie 2017, fără documente justificative”.

8. „Valoarea stocului de marfă așa cum este ea reflectă în balanța de verifecare întocmită pentru finele lunii octombrie 2017 nu este corect, acuratețea fiinf afectată de multiple erori de natură contabilă”.

Închis din alte motive?

„Cred că de aia au închis așa devreme, că le e frică de control. Dacă vin pompierii ne închid. Direcția de Sănătate Publică la fel. Pe scurt, în urma controlului efectuat la sediul societății, pompierii ne-au pus să facem o schiță electrică precum și să schimbăm pe anumite circuite siguranțele speciale, cu termen de îndeplinire acum un an. DSP la fel, ne-a somat să betonăm curtea interioară pe o suprafață de 20 mp, să reparăm scurgerea, să igienizăm zona cu pubele din curtea interioară, tot în urmă cu un an. Neîndeplinirea acestor măsuri duc la amenzi considerabile sau chiar la sistarea activității”, a concluzionat Tătar Cristian, trăgându-l pe Paul Prada la răspundere că nu face nimic.

Probleme și la Columbus

Surse ale Bihon.ro, susțin că au existat probleme și pe perioada în care Lucian Popa și Gabor Gondoș se ocupau de Columbus. Practic, pe perioada anilor 2014-2015, când cei doi administrau barul, în ciuda fluxului bun de clienți, Columbusul ar fi avut profit zero. Fapt ce a dus la un scandal intern, în urma căruia Lucian Popa ar fi fost dat afară din local.

Evită dialogul..

Contactat telefonic, Paul Prada a transmis reporterului Bihon.ro că va răspunde la întrebări printr-un mail, însă răspunsul acestuia încă nu a fost primit.

În ceea ce îl privește pe Lucian Popa, în ciuda apelurilor insistente acesta nu a putut fi contactat pentru a-și expirma punctul de vedere.

Cât despre administratorul Gondoș Gabor, deși Bihon.ro i-a cerut un punct de vedere oficial, acesta a refuzat orice discuție pe fondul problemei, catalogându-l pe Tătar Cristian, drept un om cu probleme, cu care nu se pot purta discuții coerente, motiv pentru care nici nu dorește să intre în nici un fel de contre vivazi de subiect.