Scărmăneală pe „Dorobanţi-ul” orădean

Pe 23 mai 2017, Poliția Locală a suspendat pe perioadă nedeterminată activitatea comercială a Cofetăriei „Tagretti” de pe strada Vasile Alecsandri, pe motiv de nedeținere a autorizației de desfăşurare a activităţii de alimentaţie publică eliberată de Primărie.

Prea repede

Reprezentanții cofetăriei au închiriat doar o parte din suprafața totală a spațiului de pe strada Vasile Alecsandri. Ei precizează că au depus toate actele necesare autorizației, însă răspunsul a fost unul negativ, din cauză că proprietarii spațiului nu le-au pus la dispoziție CF-ul cu destinația alimentație publică aferent suprafeței de 143 mp și autorizația de defalcare a spațiului în suprafață de 527,9 mp, din care unul de 143 mp. Înainte să aibă răspunsul de la Primărie, au inaugurat cofetăria. Din momentul în care au primit aviz nefavorabil de la Primărie, reprezentanții cofetăriei i-au cerut proprietarului actele necesare, însă acestea au fost eliberate doar în luna iunie. „Zi de zi îi scriam să nu mă ignore. Nu îmi dădea niciun răspuns”, reclamă Greta Lupșa. Potrivit acesteia, „proprietarul a fost notificat în nenumărate rânduri, la început spunând că rezolvă sitația, pe urmă ignorându-ne! De asemenea, l-am notificat referitor la faptul că nu vom mai achita chiria până în momentul în care îmi va pune la dispoziție documentația necesară”.

Prea târziu

De cealaltă parte, Casa Image, prin Indrieş Mircea, deținătorul spațiului, precizează că reprezentanții cofetăriei le-au solicitat actele necesare doar după ce și-au început activitatea și că procesul a fost îngreunat din cauză că clădirea este considerată monument istoric. „Când ni s-a solicitat, am încercat să grăbim procesul de autorizare. Clădirea fiind monument istoric, durează mai mult. În momentul în care am primit autorizația de funcționare am și trimis-o chiriașului, pe 6 iunie”, precizează Indrieș. Autorizarea a venit însă la mai bine de 2 săptămâni de când spațiul a fost închis de Poliția Locală Oradea.

Ulterior, timp de aproape o lună, cele două părți nu au reușit să ajungă la un numitor comun în privința plății chiriei pe perioada în care cofetăria a fost închisă. „Am avut câteva întâlniri în care nu am reușit să ajungem la un consens. Nu voiam să plecăm din spațiu, pentru că am investit în el bani. Pe parcursul anului 2016 am efectuat lucrări și am achitat chiria fără nicio întârziere”, mai spune administratorul cofetăriei.

Profitând de faptul că chiriașii nu au plătit chiria, vineri, 7 iulie, Indrieș Mircea, însoțit de doi bodyguarzi, s-a deplasat cu o firmă de audit la locație pentru a face inventarul bunurilor deținute de firma aflată în chirie. Acesta își motivează acțiunea ca fiind una normală, fiindcă nu a putut să contacteze chiriașii. „Nu am putut să intru în spațiu, nu mi-a răspuns nimeni la telefon. Contractul era deja reziliat la 7 zile de la prima neplată a chiriei”, a spus Indrieș Mircea pentru Bihon.ro.

De celaltă parte, Greta Lupșe precizează că a fost plecată în concediu și că l-a informat despre acest lucru. Totodată, ea spune că niciun reprezentant al cofetăriei nu a fost invitat la inventarierea bunurilor proprii și îl acuză pe Indrieș Mircea de premeditare.

Aer condiționat de 12.000 de euro

Luni, 17 iulie, reprezentanții cofetăriei s-au deplasat la locație pentru a elibera spațiul, însă au fost împiedicați când au ajuns la instalația de aer condiționat (AC), ușile interioare, mobilierul din băi și insatalația de supraveghere. „Am fost solicitați să părăsim localul pe motiv că aceste bunuri rămân la el, abuziv, neavând stipulat în contract vreun drept de retenție, până în momentul în care vom achita chiria pe lunile în care nu am putut funcționa în legalitate din cauza lipsei avizului de funcționare de la Primărie”, precizează Greta Lupșa.

De cealaltă parte, Mircea Indrieș spune că este îndreptățit să păstreze amenajările interioare conform punctului 7.5 din contract: „Toate modificările aduse spațiului comercial de către Locatar și care devin astfel imobile prin încorporațiune sau imobile prin destinație, precum și toate investițiile pe care le va efectua Locatarul în spațiu, vor rămâne în proprietatea Locatarului, fără ca Locatarul să poată pretinde să fie despăgubit pentru investițiile efectuate. Investițiile la care face referire prezentul articol includ toate elementele componente ale instalațiilor electrice, de încălzire, climatizare și ventilație”.

„Ne-am asumat faptul că investițiile făcute în amenajarea spațiului rămân în proprietatea dânsului, însă mi se pare abuziv să se opună să ridic bunurile firmei, camere video în valoare de 5.000 de euro și aer condiționat de 12.000 de euro. Am plătit un an de zile chirie, cât timp au avut loc lucrările. Este clar că totul a fost premeditat și că este un șarlatan”, reclamă Greta Lupșa.

Aceasta spune însă că nu va renunța și că va redeschide Cofetăria Tagretti într-o altă locație: „Era un proiect în care am pus foarte mult suflet, în care mi-am pus mari speranțe și în care am investit foarte mulți bani. Asta este foarte frustrant pentru mine”.