„Şcoala altfel” la Vadu Crişului

În anul 1953 a luat ființă în localitatea Vadu Crișului primul liceu din mediul rural din România. Circumstanțele înființării acestei instituții au fost povestite cu ani buni în urmă de regretatul prof. Ioan Brândașiu, primul director al Liceului: „Într-o zi, domnul Dume Dan Vasile, inspector cu personalul la Direcția Județeană, mi-a spus: «Măi Ioane, ce spui tu dacă am face noi la Vad un liceu? Ești tu în stare să faci treaba asta, să conduci?» «Cred că da, să încercăm», i-a raspuns prof. Brândașiu. «Aici nu merge pe încercate, ești în stare să faci? Dacă nu, căutăm în altă parte.»

«Măi Dume, bună ziua ți-am dat, belea mi-am căpătat. Primesc!»”, a fost răspunsul ferm.

Și acum 65 de ani a luat ființă liceul. Demersurile ulterioare, dificultatea de a aduna bani, elevi și profesori, nu l-au descurajat pe primul director al Liceului Teoretic. Ridicarea acestei „cetăți” a început în anii 1960-1970 cu construcția unei școli noi prin finanțare guvernamentală și a continuat cu construcția unui internat cu 150 de locuri, tot prin finanțare guvernamentală, apoi încă o clădire pentru liceu cu 4 săli de clasă. Acestea există și astăzi, sunt pline de emoții și râsete de copii mai mari și mai mici. Între 1978 și 1988, timp de 10 ani, nu a mai fost liceu la Vadu Crișului. De fapt, s-au desființat clasele a XI-a și a XII-a. Anul 1990 a devenit un an important în istoria liceului, când în urma demersurilor făcute la ministerul de resort de către directorul adjunct de atunci, Tecsi Francisc, și de primarul Cosma Dorel, școala și-a recăpătat statutul de liceu.

Colegiul Tehnic nr. 1 și-a sărbătorit luni Ziua Școlii, ediția a IV-a. La eveniment, pe lângă conducere, cadrele didactice și elevii unității de învățământ, au fost prezenți reprezentanții primăriei, ai Consiliului Local din Vadu Crișului, foști directori, profesori și angajați ai Școlii, elevi din prima generație, preoții din comunitate, școlile generale din zonă, Serviciul Județean Salvamont – Salvaspeo Bihor, condus de dir. Pintér Koroknai István și mr. Mureșan Ioan, slt. Dunca Mihai, plt. maj. Blaj Liviu, plt. maj. Hoblea Florin, plt. Macarie Gheorghe, reprezentanții Inspectoratului de Jandarmerie Bihor.

Pe scena instalată pe terenul de sport al Colegiului, cei prezenți au fost salutați de prof. Mălai Florin, directorul școlii, apoi de primarul Cosma Dorel. Programul în curtea şcolii a continuat cu o demonstraţie de stingere a focului, prezentată de ISU Vadu Crişului, a Jandarmeriei cu câini, urmată de programul formaţiilor artistice coordonate de cadrele didactice ale Colegiului Tehnic. Astfel, pe scenă au urcat „Steluţele Vadului” şi membrii ansamblului de dansuri populare „Moşuţ”. În corpul A al liceului au avut loc o expoziţie de artă nonfigurativă Expo -65, expoziţia firmelor de exerciţiu Fashion Shoes, Style Taste, Just Art, New Look Travel, Colţul verde al silvicultorilor, o expoziţie de carte religioasă şi desene cu tematică.