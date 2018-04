„Școala altfel” prin ochii unui copil de șapte ani

Așteptam cu nerăbdare să înceapă „Școala altfel”, la fel ca toți elevii de la Școala Gimnazială Dacia. Noi, elevii clasei I E, eram dornici să participăm la toate activitățiile, pregătite de doamna învățățoare Dana Aurora Avram. Știam că ne vom distra și vom învăța lucruri noi, dar și că vom avea parte de acțiune!

În prima zi, o doamnă polițistă ne-a explicat cât de important este cât timp suntem la școală și nu numai, să ne înțelegem bine între noi.

A doua zi, marți, ne-am adunat cu toții să plecam într-o mare aventură, la muzee. Am vizitat Muzeul Militar și Muzeul Țării Crișurilor. Prima oprire, Muzeul Militar. Am văzut vârfuri de săgeți preistorice din piatră, ulcioare din lut, apoi am testat armele și am admirat costume din diferite epoci ale Armatei Române. Toți colegii erau încântați, iar eu nu mai conteneam cu întrebările, doream să știu cât mai multe detalii despre fiecare epocă.

Apoi, am pornit spre Muzeul Țării Crișurilor, să vedem expoziția de mașinării a lui Leonardo Da Vinci. Știam că a fost un mare pictor, iar acum am aflat că era și un mare inventator. Tancul, deltaplanul, bicicleta, fierăstrăul și un model de mașină, toate făcute din lemn, ne-au fascinat!

Miercuri, ne-am relaxat și am văzut o piesă de teatru, „Jack și vrejul de fasole”, în sala de sport a școlii. După piesa de teatru, fiecare dintre noi, am încondeiat ouă.

Ziua de joi a sosit! Era momentul mult așteptat! Vizita la stația de pompieri situată pe str. Aluminei. Aici am asistat la o demonstrație și o testare a echipamentului tehnic. Am avut ocazia să intrăm în mașinile de pompieri și să vedem în acțiune pompierii. Ei au făcut o demonstrație a unei operațiuni de salvare. A fost o senzație!!! Pompierii, cu ajutorul unui dispozitv în formă de foarfecă, au îndepărtat ușa și au dus la bun sfârșit misiunea de salvare. Alt moment formidabil a fost când am manevrat furtunul de apă. Eu și colegii mei, așteptăm cu nerăbdare să ne întoarcem și anul viitor!

În ultima zi din cadrul săptămănii „Școala altfel”, am realizat decorațiuni „eco” de Paști, din cofraje de ouă. Au sosit și rezultatele testelor Comper, un motiv în plus de bucurie pentru toți colegii. Ne-am descurcat foarte bine!

Păcat că s-a terminat săptămăna de „Școală altfel”! Noi, elevii, am dori să avem parte de cât mai multe săptămâni ca aceasta!

Andrei și colegii săi în câteva dintre activitățile „Școlii altfel”