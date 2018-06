Şcoala în mijlocul naturii

Mai multe școli din Oradea și Bihor s-au înscris în competiția națională „O activitate de succes în Școala altfel”. Unul dintre proiectele calificate pentru etapa națională a concursului este organizat și coordonat de prof. Viorica Brege și clasa a II-a A de la Liceul Ortodox „Ep. Roman Ciorogariu”.

Prin proiectul „Altfel de școală – Școala în mijlocul naturii”, elevii au petrecut trei zile la munte, fără părinți. Și-au scos din sertarul minții cunoștințele însușite la clasă și le-au aplicat.

„Mici, năzdrăvani, iuţi la trup şi la minte, iubitori ai naturii şi încrezători în noi, am pornit alături de elevii mei într-o «aventură» în mijlocul naturii. Aici am lucrat şi ne-am jucat numai împreună, ca o «familie» ce suntem! Cărui copil, oare, nu-i place să se joace prin iarbă, să se plimbe prin pădure, să picteze sau să culeagă flori? Am ţinut seama de sfaturile primite de la Ocolul Silvic Bihor şi de la Agenţia de Protecţie a Mediului Bihor şi am avut grijă de ce ne înconjoară, precum de casa noastră. Ştim admira şi ne juca în pădure fără a o distruge, bucurându-ne de spendoarea ei! Ştim picta pe pietre de râu şi repeta ce am învăţat despre ape pe marginea unui pârâu, fără a-l polua. Ştim servi masa mulţumind bucătăresei şi rugându-ne la începutul mesei. Ştim şi să ne gospodărim geamantanul cu haine, chiar dacă mami nu este lângă noi. Ştim şi să ne jucăm unii cu alţii, să vorbim prieteneşte şi să ne gestionăm situaţiile într-un mod constructiv. Am învăţat că totul se poate, dacă vrei cu adevărat”, a spus prof. Viorica Brege.

Voturi

Cei care cred în activitatea profesoarei Brege sunt invitați să îi susțină printr-un vot proiectul, până în 24 iunie, ora 00:00, accesând platforma de votare, deschisă la adresa: http://scaltfel.edu.ro.

Platforma acceptă un singur vot, de pe același cont de e-mail (votantul va primi link-ul de confirmare a votului, la adresa de e-mail pe care o va introduce în momentul votării). Voturile care vin de pe adrese de e-mail fictive, temporare sau ilegale vor fi anulate de administratorii platformei.

Pentru stabilirea câștigătorilor la etapa națională se realizează evaluarea activităților, care reprezintă 80% din rezultatul final și 20% reprezintă numărul de voturi.

În competiție sunt înscrise și alte proiecte, precum: „Sportul – izvor de sănătate”, „65 de ani de liceu la Vadu Crișului”, „Primul ajutor – pentru un viitor mai sigur”, „S.O.S. – Salvați planeta!”, „Diferiți, dar egali”.