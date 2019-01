Școală românească din 1905, batjocorită

Mutarea intempestivă a avut loc în urma unei știri difuzate de Național TV și N24 PLUS în care au fost furnizate imaginile dezastrului în care copiii urmau să înceapă noul an școlar. „ În 8 septembrie 2018, cu doar două zile înaintea deschiderii anului de învăţământ, tabloul curții şcolii arăta astfel: gard căzut la pământ, instalaţii de joacă ruginite de vreme, un fost butoi de motorină de 200 de litri, ruginit şi el, cu marginile ascuţite, ţinea loc de tomberon la poartă, clanţe ruginite şi stricate la intrarea în imobil sau chiar lipsă la intrarea în curte, defecţiuni la sistemul de iluminare la intrarea în sala de clasă, şi multe altele…

A doua zi, după ce Naţional TV a sesizat starea de fapt şi pericolul la care erau chemaţi copiii, autorităţile au închis şcoala şi i-au mutat pe copii la unitatea din centrul de comună, Rieni…Pe 10 septembrie, reprezentanţii Primăriei le-au explicat părinţilor şi elevilor de la Sudrigiu, prezenţi la festivitatea de deschidere a şcolii adoptive de la Rieni, că situaţia extrem de neplăcută în care se aflau a fost cauzată de o persoană -adică, de mine, care nu are nimic în comun cu învăţământul…Punctul culminant s-a consumat înaintea vacanţei de Crăciun când, pentru a fi sigure că la sfârşitul anului trec primele linia de sosire în întrecerea cu părinţii şi, mai ales, cu copiii, autorităţile le-au făcut acestora cunoscuta intenţia de a desfiinţa definitiv, din vara 2019, atât şcoala de la Sudrigiu, cât şi postul învăţătoarei Ioana Bonchiş, urmând ca aceasta să fie detaşată la o altă unitate, iar micuţii repartizaţi la celelalte clase primare ale şcolii de la centrul de comună, Rieni ”, spune Călin Popa, fost profesor la Școala din Sudrigiu, actual director al Național TV, omul care a descoperit dezastrul. Argumentul că în școala din Sudrigiu funcționau clase simultane nu stă în picioare și e demontat de doamna Paloma Petrescu, expert în domeniul educaţiei, fost înalt funcţionar în Minister, care a declarat pentru „Miezul problemei”, la Naţional TV, că organizarea învăţământului primar în mediul rural din România permite funcţionarea şcolilor cu clase simultane, cu un număr de minimum 10 elevi. Dacă numărul copiilor din școală scade sub 10, se pot obține derogării pentru doi ani, ca unitatea școlară să funcționeze. La Școala din Sudrigiu învățau 12 copilași. „Şcoala nu trebuie să se închidă. Putem transporta cu microbuzul, și s-au întâmplat lucrurile astea, din motive de eficiență, costuri, elevii de gimnaziu la școala din centrul de comună, dar nu cei din învățământul primar și de la grădiniță. Dacă asta se întâmplă acolo, atunci sigur că vina în principal este a gospodarului…. Eu cred că nu neapărat lipsa finanțării sau proasta finanțare este marea problemă, ci neutilizarea eficientă a fondurilor”, a explicat expertul în educație Paloma Petrescu în cadrul emisiunii. Primarul de Rieni explică că el a fost pus în fața faptului împlinit, directorul Corina Florincuța asumându-și decizia. Într-o declarație dată postului de televiziune, directorul Florincuța neagă ividența, adică faptul că imobilul e într-o stare de degradare avansată: „Nu sunt atât de iresponsabilă încât să le cadă copiilor tavanul în cap”.

„Când vorbiți despre Educație știți că e domeniul la care chiar mă pricep. Din păcate, eu nu am știut că școala din Sudrigiu a ajuns în asemenea stadiu de degragare, deoarece nu e poziționată pe șoseaua națională, și nu am trecut prin aceea zonă a satului. Dacă părinții îmi spuneau ce se întâmplă acolo, sigur am fi făcut investiții. Din păcate, nici oamenii nu colaborează. În oglindă, ca să dau un exemplu, părinții din Petrileni au cerut grădiniță cu program prelungit. M-am implicat și luna viitoare vor avea grădiniță cu program prelungit”, spune primarul Gheorghe Bota. Contactat telefonic, senatorul Cornel Popa, originar din Sudrigiu promite că va uza de toate pârghiile pe care le va identifica pentru ca școala din Sudrigiu să nu rămână doar o fotografie într-o monografie…