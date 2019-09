Școli fără autorizații sanitare și ISU în Bihor

Zeci de elevi din Bihor vor începe noul an școlar în clădiri care nu au acces la apă și canalizare, nu sunt autorizate sanitar și nici împotriva incendiilor. 89 de școli din Bihor sunt, în continuare, fără autorizație ISU și 52, fără autorizație de la Direcția de Sănătate Publică. Majoritatea dintre aceste școli se află în mediul rural.

„La fel ca în anii precedenți, debutul anului școlar va începe în condiții normale în județul Bihor.

Din luna august, împreună cu Prefectura și Direcția de Sănătate Publică Bihor avem controale mixte în unitățile de învățământ din județul nostru. În acest an, au fost verificate aproximativ 300 de unități: 57 de PJ-uri (școli cu personalitate juridică – n.r.), restul sunt structuri”, a spus inspectorul școlar general Alin Novac-Iuhas. Potrivit lui, în toate cele patru zone geografice delimitate ale Bihorului, la data controlului erau în derulare diverse lucrări: de întreținere, reparații, zugrăveli etc.

Anul școlar va debuta în condiții bune, atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere al resursei umane – precizează șeful Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Cu toate acestea, unele școli din Bihor mai au încă probleme în privința autorizației sanitare. Aceasta pentru că, în anumite școli, nu există apă potabilă și acces la rețelele de utilități. În altele, se derulau lucrări de reabilitare.

52 de astfel de clădiri funcționează fără autorizație sanitară.

Fără aviz ISU

Dintre acestea, 26 au lucrări în derulare prin proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), Programul Operațional Regional sau cu finanțare de la bugetele locale.

„Este un procent scăzut. Stăm mai bine decât anul trecut, și în această privință. E o temă dezbătută amplu în spațiul public – cea a toaletelor în curte și a școlilor fără autorizație de la DSP și ISU. Nici noi nu facem notă discordantă. Nu am ascuns niciodată aceste lucruri. Încă mai avem școli care nu au autorizație ISU. În Bihor, 89 de astfel de cazuri sunt fără autorizație ISU. Dintre acestea, 45 au depus documentația pentru obținerea avizului de funcționare. Pot spune un maximum de 10% din totalul clădirilor de școală din județul Bihor, un număr mult mai mic față de anii precedenți.

Clădirile fără autorizație de la DSP sunt clădiri în structurile unor unități de învățămânrt din mediul rural. Principala cauză pentru neobținerea unei astfel de autorizații este lipsa apei curente, a canalizării, împrejmuirii etc. Suntem pe drumul cel bun, nu am ajuns la ceea ce ne dorim, dar am făcut un pas înainte”, a spus Alin Novac-Iuhas.

Aceasta pentru că, prin Hotărârea de Guvern 363/2019 privind grupurile sanitare, în județul nostru există 11 astfel de obiective.

„Iată că din totalul celor 45 de clădiri care nu au toalete în interior, ci în curte, 11 se vor finaliza până la debutul anului școlar. Aproape jumătate sunt deja finalizate”, a menționat șeful IȘJ Bihor.

Cele 11 unități care vor beneficia, din acest an școlar, de toalete interioare sunt în localitățile: la Brusturi (Grădinița din Păulești), la Dobrești (Școala Gimnazială de la Topa de Sus) , la Olcea (Grădinița de la Hodișel – aceasta fiind și prima finalizată pe HG 363), la Popești (Școala de la Vărzari), Șimian (Grădinița la Șimianu Nou), Tămășeu (Grădinița de la Parhida), Vârciorog (Grădinița de la Șerghiș),

Școala Gimnazială nr. 1 Cheț care ține de Marghita), Pietroasa (Școala Gimnazială Gurani) și la Tăuteu (Școala Primară Poiana și Grădinița Poiana).