Se caută persoane cu dizabilități

„Ziua persoanelor cu dizabilităţi”, care se sărbătoreşte în data de 3 decembrie, a fost marcată la Direcţia de Asistenţă Socială Oradea (DASO) printr-o masă rotundă intitulată „Pot ce poți și tu, angajează-mă!”. Au fost prezenţi reprezentanţii DASO, ai AJOFM Bihor, ai ONG-urilor şi fundaţiilor partenere, persoane cu dizabilităţi şi reprezentanţi ai angajatorilor. „«Ziua persoanelor cu dizabilităţi» a fost decretată de Organizaţia Naţiunilor Unite în 1992 pentru o mai bună înţelegere a efectelor produse de dizabilitate şi pentru a combate disciminarea”, a subliniat Arina Moş, directorul executiv al DASO, în cuvântul său de bun venit adresat participanţilor. Scopul meseri rotunde de la DASO a fost de a se arăta care sunt paşii care s-au făcut, care sunt condiţiile pentru ca un angajator să beneficieze de subvenţii în cazul încadrării unor persoane cu dizabilităţi (subvenţia este de circa 500 de euro la încadrarea unei persoane cu handicap timp de 12 luni), ce înseamnă stimulentele, ce înseamnă autorizarea şi finanţarea organizaţiilor care se ocupă de aceste persoane.

© Ioana şi Delia, două persoane cu dizabilităţi care au reuşit să se angajeze

„Profitul nostru ca agenţie de forţă de muncă se regăseşte prin angajabilitate. Eu, în urmă cu cinci ani când am ajuns la AJOFM Bihor, credeam că inserţia pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi este foarte grea. După aceea mi-am dat seama că nu suntem singuri. Au venit organizaţiile care ne-au încurajat şi cărora le mulţumim pentru colaborare. Este extraordinar faptul că la ora actuală suntem solicitaţi de către angajatori, de firme care vin către noi, şi ne roagă să le furnizăm persoane cu dizabilităţi şi noi nu avem destule persoane în evidenţă, pe care angajatorii îşi asumă să le angajeze. Noi, până la ora actuală, avem 35 de persoane cu dizabilităţi angajate doar în acest an. La nivel naţional au fost angajate sub 100 de persoane”, a declarat Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor. „În cadrul discuţiilor de azi am vrea să aflăm unde se blochează lucrurile şi unde am putea noi, ca instituţie, să ajutăm. Această problemă a dizabilităţilor nu ar trebui înţeleasă ca o barieră. Sună puţin ciudat, dar persoanele cu dizabilităţi sunt mai atractive pe piaţa muncii decât alte categorii de persoane”, a observat şeful AJOFM Bihor.

Exemple de bune practici

Sunt exemple în care angajatorii au modificat structura de muncă, au rearanjat birourile, fişele posturilor, astfel încât persoanele cu dizabilităţi să le poate ocupa. Békési Csaba a dat exemplu şi de fundaţii care s-au implicat activ în încadrarea persoanelor cu dizabilităţi. Una dintre acestea este Fundaţia Mihai Neşu, care prin microbuzul oferit, ajută la transportul acestor persoane la locul de muncă. „Noi suntem aici pentru a facilita întâlnirea dintre persoanele cu dizabilităţi şi angajatori. Pentru că există angajatori care spun încă: «Nu ne interesează!»”, a precizat Arina Moş.

Daciana Nica, consilier pe problemele persoanelor cu dizabilităţi de la AJOFM Bihor a venit cu exemple concrete de astfel de persoane, care au reuşi să fie încadrate în muncă. „Am plăcerea să v-o prezint pe Delia, o persoană cu reticenţă locomotorie, care s-a angajat de curând la Neomed. Mai avem două persoane în scaun rulant care s-au angajat în parcul industrial, find ajutate de Fundaţia Neşu să se deplaseze la serviciu. Mulţumim şi Fundaţiei Asteldorf care le asigură asistenţa la locul de muncă. Nu în ultimul rând, vreau să v-o prezint pe Ioana, care s-a angajat de curând maseur la Perla, din Băile 1 Mai. Mai avem vreo zece persoane în evidenţele noastre. Aşa că angajatorii trebuie să se grăbească, pentru că în luna noiembrie am avut nouă persoane cu dizabilităţi angajate”, a explicat Daciana Nica.

La finalul întâlnirii a fost semnat un protocol care să vină atât în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, cât şi an angajatorilor şi organizaţiilor care se ocupă cu aceste persoane. „Este important ca acest protocol să-şi atingă scopul. Să vedem care sunt problemele cu care vă confruntaţi şi cum vedeţi dumneavoastră aceste aspecte”, a subliniat Arina Moş.