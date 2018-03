„Sunt extrem de mulţumit de rezultat, de felul cum au reacţionat băieţii după prima repriză. Chiar dacă am fost conduşi, am sperat. La pauză am văzut o echipă unită, iar a doua repriză ne-a aparţinut în totalitate. Am decis să riscăm, să jucăm pe cartea atacului şi de aceea l-am introdus pe Codoban în locul lui Feher. Trebuia să venim cu centrări, să punem presiune pe adversar şi până la urmă ne-a ieşit. Am avut posesie, ocazii, am câştigat duelurile unu contra unu şi am reuşit să marcăm. Nu a fost uşor în faţa unui adversar cu mulţi jucători cu experienţa primei ligi.

M-a interesat ca echipa să stea foarte bine în teren, să aibă atitudine şi cred că s-a văzut o altă faţă decât cea din tur. Avem schimbări, jucători care intră şi pot face diferenţa, ceea ce nouă ne-a lipsit. Încercăm să ajungem cât mai sus în clasament, iar asta nu se poate decât prin multă muncă şi continuitate. Indiferent cu cine vom juca în campionat ne vom lupta de la egal la egal. Încet, încet se crează o echipă frumoasă la Luceafărul Oradea”.