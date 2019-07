Se dă startul la turneul final al CN de minifotbal

Miercuri a fost montat gazonul non infill pe terenul I de la Baza Tineretului. Joi, 4 iulie, de la ora 22:00, este programat meciul inaugural Bad Boys Oradea – Old Boys Bucureşti.

Înainte de asta, de la ora 20:00, se va desfăşura un meci demonstrativ între două echipe alcătuite din foşti jucători ai FC Bihor. Organizatorii i-au anunţat pe Bundea, Sfârlea, Cigan, Lupuţ, Burescu, Vancea, Pap-Deac, Fl. Lazăr, Farcaş, Farcău, Fildan, etc., joc care va fi arbitrat de Laurenţiu Danşa şi Marius Omuţ.

Între cele două jocuri de joi vor fi prezentate cele 20 de echipe care îşi vor disputa titlul naţional la Oradea. Miercuri, pe terenul I, a fost întins gazonul mobil non infill, un gazon special care nu necesită granule de cauciuc sau nisip.

Federaţia de Minifotbal din România va fi reprezentată de o delegaţie condusă de preşedintele Ioan Onicaş, la Oradea fiind aşteptat şi Takacs Attila, secretarul general al European Minifotbal Federation (EMF).

Campioana Bihorului, Bad Boys Oradea, mizează pe un loc în care se regăsesc Verdeş, Motoş – Fărcuţa, L. Todea, Ferariu, Magda, Szeles, Gego, Neaga, S. Achim, Al. Lezeu, Ungur, R. Giura şi Suwan.

În afara meciului de joi seara, „băieţii răi” vor mai juca vineri cu FC Hermannstadt (ora 19:00), sâmbătă cu VLD Baia Mare (ora 9:00) şi Nova Vita Târgu Mureş (ora 14:00).

Meciurile se vor desfăşura vineri şi sâmbătă de la 9:00 la ora 22:00, finala mare fiind programată duminică, de la ora 14:00.

PROGRAMUL TURNEULUI FINAL

GRUPA A

ECHIPA

A1 Nova Vita Targu Mures

A2 Old Boys Bucuresti

A3 FC Hermannstadt Sibiu

A4 VLD Trans Baia Mare

A5 Bad Boys Oradea

DATA ORA TEREN JOCUL

04 IUL. 22:00 1 OLD BOYS BUCURESTI – BAD BOYS ORADEA

05 IUL. 09:00 1 FC HERMANNSTADT SIBIU – VLD TRANS BAIA MARE

05 IUL. 14:00 1 OLD BOYS BUCURESTI – FC HERMANNSTADT SIBIU

05 IUL. 14:00 2 NOVA VITA TG MURES – VLD TRANS BAIA MARE

05 IUL. 19:00 1 BAD BOYS ORADEA – FC HERMANNSTADT SIBIU

05 IUL. 19:00 2 NOVA VITA TG MURES – OLD BOYS BUCURESTI

06 IUL. 09:00 1 BAD BOYS ORADEA – VLD TRANS BAIA MARE

06 IUL. 09:00 2 FC HERMANNSTADT SIBIU – NOVA VITA TG MURES

06 IUL. 14:00 1 BAD BOYS ORADEA – NOVA VITA TG MURES

06 IUL. 14:00 2 VLD TRANS BAIA MARE – OLD BOYS BUCURESTI

GRUPA B

ECHIPA

B1 La Bolta Alba Iulia

B2 MFC Corvinul 2011 Hunedoara

B3 Tazmannschaft Bucuresti

B4 Fratelli Bianconeri Galati

B5 Dia Guard Divino Zalau

DATA-ORA-TEREN- JOCUL

05 IUL. 10:00 1 DIA GUARD DIVINO ZALAU – LA BOLTA ALBA IULIA

05 IUL. 10:00 2 FRATELLI BIANCONERI GALATI – CORVINUL HUNEDOARA 2011

05 IUL. 15:00 1 CORVINUL HUNEDOARA 2011 – TAZMANNSCHAFT BUCURESTI

05 IUL. 15:00 2 LA BOLTA ALBA IULIA – FRATELLI BIANCONERI GALATI

05 IUL. 20:00 1 TAZMANNSCHAFT BUCURESTI – FRATELLI BIANCONERI GALATI

05 IUL. 20:00 2 CORVINUL HUNEDOARA 2011 – DIA GUARD DIVINO ZALAU

06 IUL. 10:00 1 FRATELLI BIANCONERI GALATI – DIA GUARD DIVINO ZALAU

06 IUL. 10:00 2 TAZMANNSCHAFT BUCURESTI – LA BOLTA ALBA IULIA

06 IUL. 15:00 1 DIA GUARD DIVINO ZALAU – TAZMANNSCHAFT BUCURESTI

06 IUL. 15:00 2 LA BOLTA ALBA IULIA – CORVINUL HUNEDOARA 2011

GRUPA C

ECHIPA

C1 Juventus Sibiu

C2 Extraterestrii Bistrita

C3 Autovip Garden Salaj

C4 Danco Pro Bucuresti

C5 MAV Sports Timisoara

DATA – ORA – TEREN – JOCUL

05 IUL. 11:00 1 MAV SPORTS TIMISOARA – JUVENTUS SIBIU

05 IUL. 11:00 2 DANCO PRO BUCURESTI – EXTATERESTRII BISTRITA

05 IUL. 16:00 1 JUVENTUS SIBIU – DANCO PRO BUCURESTI

05 IUL. 16:00 2 EXTRATERESTRII BISTRITA – AUTOVIP GARDEN SALAJ

05 IUL. 21:00 1 AUTOVIP GARDEN SALAJ – DANCO PRO BUCURESTI

05 IUL. 22:50 1 EXTRATERESTRII BISTRITA – MAV SPORTS TIMISOARA

06 IUL. 11:00 1 DANCO PRO BUCURESTI – MAV SPORTS TIMISOARA

06 IUL. 11:00 2 JUVENTUS SIBIU – AUTOVIP GARDEN SALAJ

06 IUL. 16:00 1 JUVENTUS SIBIU – EXTRATERESTRII BISTRITA

06 IUL. 16:00 2 MAV SPORTS TIMISOARA – AUTOVIP GARDEN SALAJ

GRUPA D

ECHIPA

D1 Luxury Team Bucuresti

D2 Sistema Arad

D3 Ajax Dulcisimo Galati

D4 AS Glissando Timisoara

D5 Young Boys Targoviste

DATA -ORA- TEREN- JOCUL

05 IUL. 12:00 1 YOUNG BOYS TARGOVISTE – LUXURY TEAM BUCURESTI

05 IUL. 12:00 2 AS GLISSANDO TIMISOARA – SISTEMA ARAD

05 IUL. 17:00 1 SISTEMA ARAD – AJAX DULCISIMO GALATI

05 IUL. 17:00 2 LUXURY TEAM BUCURESTI – AS GLISSANDO TIMISOARA

05 IUL. 22:00 1 AS GLISSANDO TIMISOARA – AJAX DULCISIMO GALATI

05 IUL. 22:00 2 SISTEMA ARAD – YOUNG BOYS TARGOVISTE

06 IUL. 12:00 1 LUXURY TEAM BUCURESTI – AJAX DULCISIMO GALATI

06 IUL. 12:00 2 AS GLISSANDO TIMISOARA – YOUNG BOYS TARGOVISTE

06 IUL. 17:00 1 LUXURY TEAM BUCURESTI – SISTEMA ARAD

06 IUL. 17:00 2 YOUNG BOYS TARGOVISTE – AJAX DULCISIMO GALATI

ORA 18.15 – TRAGEREA LA SORTI A SFERTURILOR DE FINALA

SFERTURI DE FINALA – Sambata 06 iulie

DATA-ORA- TEREN -JOC

06.iul 21:00 1 SFERT 1

06.iul 21:00 2 SFERT 2

06.iul 22:00 1 SFERT 3

06.iul 22:00 2 SFERT 4

Duminica 07 iulie 2018 – Semifinale

DATA-ORA- TEREN – JOC

07.iul 09:00 1 SEMIFINALA 1

SFR 1-SFR 2

07.iul 09:00 1 SEMIFINALA 2

SFR 3-SFR 4

FINALA MICA Locurile 3 – 4

07.iul 13:00 1

FINALA Locurile 1-2

07.iul 14:00 1

Festivitatea de Premiere

07 Iul. Ora 15:20