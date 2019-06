Se deschide Salonul Internațional de Artă Naivă Oradea

Mariana Mihuț e născută într-o familie de pictori ţărani autodidacţi din Brusturi, Petru Mihuţ şi mătuşa Rodica Nicodim, pictori naivi recunoscuţi în România şi în străinătate, fondatori ai școlii din Brusturi. După, expoziţia de la Grand Palais din Paris, în 2009, criticul Jacqueline Bricard scria în cartea de referinţă « Europa şi Pictorii Naivi » : „Mariana Mihuţ, zâna care vine din mijlocul Carpaţilor, cântă Vivaldi”. Picturile ei vor putea fi văzute în cadrul Salonului Internaţional de Artă Naivă din Oradea, ediţia a II-a, al cărui vernisaj va avea loc joi, 27 iunie, începând cu ora 17.00, la Muzeul Ţării Crişurilor. Trenul e una dintre temele preferate de naivul Gustav Hlinka. În lucrările lui se regăsesc toate pasiunile sale așa cum mărturisește: „ fiindcă am vrut să mă fac marinar, am peisaje marine, nu lipsesc nici peştii, peisaje din natură cu ciuperci, asta pentru că de mic am fost un pasionat culegător de ciuperci“.

Președinți în ipostaze inedite

Despre tablourile lui Calistrat Robu se spune că au văzut lumea mai mult decât autorul lor, ajungând la Chişinău, Veneţia, Viena, Madrid, New York .Expoziţiile sale au fost răsplătite cu numeroase premii, iar câteva dintre lucrările sale au apărut în albumul realizat de rusoaica Nathalia Brodskaia, „L’Art Naif. „Prin pictură naivă puteai spune multe în anii socialismului fără să fii luat la întrebări. Era un fel de satiră, un fel de a rămâne liber în anii grei ai comunismului, dar satira continuă şi în arta actuală, ba chiar este şi mai elocventă“, consideră artistul ieșean Calistrat Robu, care i-a pictat in ipostaze socante pe Traian Basescu, Elena Udrea, Nicolae si Elena Ceausescu, Ion Iliescus au Emil Constantinescu, „Nu e vorba că nu aș putea picta și altcumva dar arta naivă mi-a dat mereu impresia că e un mod dea a rezista la opresiunile sociale. În plus naivii visează paradisul și-l pictează atunci cînd nu-l pot trăi”, spunea artistul. Mariana Mihuț, Gustav Hlinka, Doina Hlinka, Farkaș Viorica Ana, Valeria Tofan, Ana Boța, Costică Onuță, Calistrat Robu și Paul Robu, Voicu Constanța, Ion Măric, dar și Noemi Eshet Rosenzweig, din Israel și Barbara Jozefowicz, din Polonia sunt artiștii aflați pe tabloul acestei ediții a Salonului de Artă Naivă și care și-au anunțat prezența la vernisaj. Evenimentul organizat de Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor și Centrul Național de Informare şi Promovare Turistică Bihor aduce în fața publicului peste 80 de lucrări semnate de 42 de pictori naivi renumiţi din Franţa, Spania, Italia, Polonia, Grecia, Lituania, Germania, Israel, Olanda, Ungaria, Finlanda, Bulgaria şi România. „Organizarea ediției a doua a Salonului Internațional de Artă Naivă Oradea arată faptul că acest eveniment a avut un succes deplin încă de la prima ediție organizată în anul 2018, Oradea putându-se considera o adevărată capitală europeană a artei naive”, au transmis organizatorii.

Expoziția va fi prezentată publicului de către prof. univ. dr. Aurel Chiriac, directorul Muzeului Țării Crișurilor. La deschidere vor fi prezenţi iniţiatorul manifestării, Mihai Dascălu, şi susţinătorul acesteia, Mircea Jacan, director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor.

Intrarea la vernisaj este liberă, iar expoziţia va rămâne pe simezele Muzeului Ţării Crişurilor până în 27 iulie. Pentru cei care vor dori să vadă expoziția ulterior, preţul biletului este de 8 lei pentru adulţi și 4 lei pentru copiii peste 4 ani, elevi, studenţi și pensionari. Cu acest bilet se pot vizita toate expoziţiile temporare din Muzeul Ţării Crişurilor. Intrarea este gratuită pentru copiii de până la 4 ani, copiii din casele de asistenţă socială, veteranii de război, lucrătorii actuali şi pensionarii din reţeaua muzeistică naţională.