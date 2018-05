Se doreşte oprirea masacrului pădurilor

Masacrul din pădurile țării se vede cu ochiul liber. La nivel național, suprafața acoperită de pădure a scăzut dramatic în secolul al XX-lea, ajungând azi la 28,95%. În prezent ne aflăm mult sub media UE, de 32,4%.

Un studiu Greenpeace România pentru intervalul 2000-2014 arată că aproximativ 360.000 ha au fost despădurite sau degradate. O actualizare din 2015 a hărții arată că ritmul degradării pădurilor s-a menținut la același nivel.

În 2016 au fost identificate 9.444 de cazuri de tăieri ilegale la nivel național, dintre care 5.222 au constituit fapte penale, media de contravenții și fapte penale fiind de 26 de cazuri/zi.

Raportul Greenpeace România aduce însă şi o veste bună. Aceasta este că deși în anul 2016 s-au înregistrat 5.222 de infracțiuni, cifra aceasta reprezintă o scădere cu 47% față de anul anterior, trend care se menține și în 2017.

Volumul tăierilor ilegale în fondul forestier de stat, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, s-a menținut anul trecut la același nivel scăzut, fiind înregistrați 47.713 metri cubi de lemn tăiat ilegal.

Înjumătățirea numărului de cazuri de tăieri ilegale e rezultatul unor prevederi legislative care au sporit numărul și valoarea sancțiunilor, dar şi al unei mai mari implicări a societății civile.

Radarul pădurilor este un astfel de instrument. Acest sistem informatic permite monitorizarea traseului lemnului de la plecarea din pădure și până devine mobilă sau iese din țară, în timp real.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 470/2014 s-a stabilit că începând cu data de 08 octombrie 2014, toate transporturile de lemn, cu excepția lemnului în volum de până la 3 mc, transportat cu atelaje, să se facă obligatoriu folosind acest sistem informatic.

Prin folosirea acestei aplicații se urmărește stoparea tăierilor ilegale de arbori, acest deziderat realizându-se prin urmărirea prin GPS a circulației materialelor lemnoase de la locul de recoltare și până la valorificare, inclusiv în situațiile în care sunt exportate în afara spațiului național/comunitar.

Controale drastice

Și la ieșirea din țară se efectuează controale drastice la transporturile de material lemnos. Dacă până nu demult poliţiştii de fronieră bihoreni făceau copii la toate avizele care însoţesc acest transporturi de materiale lemnoase pentru a putea fi verificate de Garda Forestieră, acum aceştia au primit parole care le permit accesul într-o platformă informatică unde pot verifica respectivul transport.

„Poliţiştii de frontieră au primit parole pentru aplicaţia folosită de Gardă, aplicaţie prin care sunt verificate transporturile de material lemnos. Până acum doar câţiva poliţişti aveau parola, de aceea se făceau copii”, ne-a spus Maria Antal, comisar-şef la Garda Forestieră Bihor.

An de an, pădurarii bihoreni fac regenerări în pădurile administrate. Conform directorului Direcţiei Silvice Bihor, Adrian Jurcău, DS Bihor va regenera în acest an o suprafaţă de 397,32 hectare. Din acestea, pe 274,79 ha vor fi regenerări naturale şi pe 122,53 ha împăduriri. Pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori se vor executa completări pe o suprafaţă de 30,87 ha. Pentru realizarea acestui program se vor utiliza circa 650 mii bucăţi puieţi forestieri din 15 specii diferite.