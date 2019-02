Se închide Digi24 Oradea

“Nu-mi vine să cred. Am un gol în stomac. Îmi pare sincer rău. Se pare că am plecat într-un moment bun. Cineva acolo sus mă iubește. M-am simțit foarte bine în cei patru ani în care am lucrat la ei. De fapt m-am simțit foarte bine în cei zece ani de jurnalism. Mi-a plăcut la maxim. Am întâlnit oameni faini și interesanți. Am trăit zece ani palpitanți (Anca a mai lucrat anterior la Realitatea TV)”, ne-a spus Anca Deac, fost reporter Digi 24 Oradea, plecată de câteva luni în Irlanda.

Conform acelorași surse, cei care au contracte pe perioadă determinată nu vor mai avea prelungită relația cu postul de televiziune. Cei care au contracte pe perioadă nedeterminată vor primi din partea conducerii propuneri pentru a ocupa alte poziții.

Digi24 are stații locale la Oradea, Timișoara, Craiova, Cluj, Brașov, Constanța, Galați și Iași. Stațiile locale vor fi închise, potrivit legislației audiovizuale, după notificare Consiliului Național al Audiovizualului (procedură prin care a trecut și Pro TV când a închis stațiile locale).

Închiderea stațiilor locale vine într-o perioadă agitată pentru Digi24. În afara concedierilor din teritoriu, stația de știri nu a mai prelungit o serie de contracte, nici la parte din agajații din București.

Printre cele mai cunoscute nume, Tudor Mușat, unul dintre prezentatorii imagine ai Digi24, dar și o serie de reporteri, după cum a anunțat Paginademedia.ro.