Se înființează o nouă creșă în Oradea!

Numărul mare de copii rămași pe dinafară determină Municipalitatea să înființeze încă o creșă, în centrul orașului, care să fie pusă la dispoziția celor 91 de copii aflați acum pe lista de așteptare. Nu se cunoaște, încă, locația noii creșe.

565 de copii figurează ca admiși la creșele din Oradea, după perioada de depunere a dosarelor, din luna iunie. Dintre aceștia, 44 sunt redistribuiți la alte creșe decât cele reprezentând prima opțiune. Alți 91 de copii figurează ca fiind în așteptare, ceea ce înseamnă că nu au avut loc la niciuna dintre cele două opțiuni de creșă, cerute la dosar. Din păcate, sunt încă mulți părinți care optează să își înscrie copilul la o creșă situată în altă zonă a orașului decât în cea de domiciliu și, astfel, pierd la punctaj.

A fost și un copil respins, ca urmare a lipsei domiciliului/reședinței în Oradea.

Joi, Direcția de Asistență Socială Oradea (DASO) a dat publicității listele cu rezultatele sesiunii de înscriere a copiilor la creșă. Listele nominale pot fi accesate mai jos:

Se mai eliberează locuri

Directorul DASO, Arina Moș, se așteaptă ca o parte dintre copiii declarați admiși să fie retrași de părinți de la creșă, așa cum se întâmplă în fiecare an. „Copiii care sunt acum în așteptare vor intra pe locurile eliberate în primele 10 zile din luna septembrie deoarece, din experiența noastră, foarte mulți își depun dosarul doar ca să prindă un loc. Plus că, urmare a situației constatate, până în septembrie – octombrie mai deschidem o creșă, și vor fi locuri și acolo. Nu am decis exact. Avem niște variante, locația va fi în Centru, cu siguranță, astfel încât să îi cuprindă pe cei care vin din toate zonele”, anunță Arina Moș.

Admiși și în așteptare, la creșă

Iată rezultatele sesiunii de admitere la creșă:

Creșa nr. 1 „Dumbrava Minunată” – 49 admiși (din care 7 admiși la Creșa nr. 8)

Creșa nr. 2 „Piciorușe Vesele” – 41 (plus 5 în așteptare)

Creșa nr. 3 „Tărâmul Fermecat” – 39

Creșa nr. 4 „Scufița Roșie” – 77 (din care 19 admiși la

Creșa nr. 13)

Creșa nr. 5 „Voinicel” – 48 (alți 4 în așteptare)

Creșa nr. 6 „Căsuța Veseliei” – 30 (alți 43 în așteptare și încă un respins)

Creșa nr. 7 „Albă ca Zăpada” – 44 (din care 5 admiși la Creșa nr. 3)

Creșa nr. 8 „Căsuța Piticilor” – 35

Creșa nr. 9 „Căsuța din Poieniță” – 50 (din care 13 admiși la Creșa nr. 12 și alți 21 sunt în așteptare)

Creșa nr. 10 „Rază de Soare” – 28

Creșa nr. 11 „Sfântul Iosif” – 27 (alți 18 în așteptare)

Creșa nr. 12 „Micul Fluturaș” – 30

Creșa nr. 13 „Lizuca și Patrocle” – 23