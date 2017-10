Se schimbă ora! Sâmbătă noaptea dăm ceasurile înapoi

Ora 04:00 a dimineții de duminică va deveni ora 3:00, motiv pentru care data de 29 octombrie va deveni, astfel, cea mai lungă zi din 2017, numărând 25 de ore.

O dată cu această schimbare, organismul primește în plus o oră de somn, care are însă efecte de scurtă durată. Așadar, se recomandă să ne bucurăm de ora în plus de somn de la inalul lunii octombrie.

Bucuria somnului prelungit dispare însă în câteva zile. Specialiștii sunt de părere că efectele trecerii la ora de iarnă nu durează foarte mult și în câteva zile vom uita de somnul odihnitor pe care l-am avut în week-end. Schimbarea orei de două ori pe an are un impact scăzut asupra ceasului biologic uman.

Ora de iarnă afectează mersul tenurilor

CFR Călători informează că începând din 29 octombrie 2017, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM.

Trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare. Trenurile de călători vor pleca din gări (staţiile din care se formează) după ora oficială de vară până în noaptea de 28/29 octombrie 2017 ora 4 AM, care devine ora 3 AM.

În noaptea 28/29 octombrie 2017, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.

Efecte negative asupra sănătății

Efectele negative ale trecerii la ora de iarnă sunt irascibilitatea, tulburările de somn şi creşterea nivelului de stres. În plus, rutina zilnică poate fi perturbată, şi se poate instala astenia de toamnă.

Printre cele mai grave efecte, se numără creşterea riscului de infarct şi a riscului suicidar, în special la depresivi.