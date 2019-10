Se schimbă ora! Vom dormi cu o oră mai mult

Deoarece ceasul este dat înapoi cu o oră, duminică, 27 octombrie, va fi cea mai lungă zi din an: 25 de ore. Specialiștii susțin că avem nevoie de aproximativ o săptămână pentru a ne adapta la ora de iarnă. Schimbarea orei poate perturba ceasul biologic. Pot interveni dereglări hormonale, mai ales ale melatoninei, cunoscută și drept „hormonul somnului”

Încă de anul trecut s-a vorbit însă să se renunță la schimbarea orei. Decizia definitivă nu a fost încă luată, așa încât cel puțin anul acesta și la anul se va continua această practică. Astfel, vom reveni la ora de vară, când ceasurile se dau înainte cu o oră și ora 3:00 devine ora 4:00, în ultimul weekend din martie 2020, adică în noaptea de 28 spre 29 martie 2020.

La alegere

Parlamentul European a votat în matie 2019 pentru a se renunța la ora de vară, la nivelul Uniunii Europene. Măsura va intra în vigoare în anul 2021. Concret, țările care vor să mențină ora de vară vor face o ultimă schimbare în ultima duminică din martie 2021.

Țările care vor să rămână la ora de iarnă vor face trecerea la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie 2021. România încă nu a luat o decizie, dacă va păstra ora de vară sau ora de iarnă. Țările din Uniunea Europeană trebuie să hotărască și să anunțe Comisia Europeană, până în aprilie 2020, dacă aleg să facă pentru ultima oară trecerea la ora de iarnă sau la cea de vară.

Nu modifică Mersul trenurilor

Trenurile care se vor afla în circulaţie după ora 4.00 a nopţii de sâmbătă spre duminică vor opri în staţiile stabilite, unde vor rămâne până la ora de plecare conform noii ore a Europei Orientale.

„În noaptea 26/27 octombrie 2019, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinaţie”, arată CFR Călători.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale oficială se face în aceeaşi zi de 27 octombrie 2019, între staţiile de frontieră cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi Ucraina, trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare.

„Înainte de efectuarea călătoriei, CFR le recomandă pasagerilor să se asigure că au bilet, pentru evitarea taxării suplimentare în tren corespunzătoare rangului de tren şi zonei kilometrice şi/sau suportarea costurilor amenzii conform reglementărilor în vigoare”, se arată în comunicatul CFR călători.