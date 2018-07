Sean Barnette revine la CSM CSU Oradea

Născut pe 25 iunie 1986, la Rock Hill, baschetbalistul american revine la formația alături de care a jucat în perioada 2015/17, fiind desemnat MVP al sezonului 2015/16, pentru ca apoi să aibă un rol decisiv la calificarea echipei bihorene în grupele Basketball Champions League – ediția 2016/17.

„Barnette măsoară 1.95 metri, cântărește 100 kilograme și evoluează pe post de extremă. Extrem de atletic și de rapid, jucătorul nord-american poate să acopere pozițiile 3 și 4, fiind un exemplu la nivelul Ligii Naționale în ceea ce privește noțiunea de cornerman.

Printre abilitățile lui Sean se pot remarca productivitatea la recuperare, inclusiv ofensivă, capacitatea de a ataca coșul în pătrundere, nivelul de apărare, precum și interesul de a juca colectiv. El este un jucător polivalent, lucru ce îi va permite antrenorului Cristian Achim să folosească alcătuiri diverse de echipă și să îl folosească pe Barnette la diferite poziții de-a lungul următorului sezon competițional”, arată descrierea clubului orădean.

Pe parcursul carieirei sale, Sean Barnette a evoluat la echipe precum Iowa Energy și Fort Wayne Mad Ants (G-League), Lille (Franța), Geneva Lions și Lugano Tigers (Elveția), Rilski Sportist (Bulgaria), U-BT Cluj-Napoca (România), respectiv Tadamon Zouk (Liban) și CSM CSU Oradea.

„Barnette are patru sezoane în România, câte două alături de U-BT Cluj-Napoca (2012/13 și 2014/15), respectiv CSM CSU Oradea (2015/17). Are 128 meciuri jucate în Liga Națională și 16 în Cupa României, cu medii statistice de 13.3 puncte, 6.9 recuperări, 2.4 pase decisive, 1.3 intercepții și 0.5 capace pentru 16.0 la eficiență, în aproape 30 minute pe partidă. Sean are procentaje de 54% la aruncările de două puncte, 31% la trei puncte și 65% la linia de pedeapsă”, mai arată site-ul clubului orădean.