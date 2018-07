Seară culturală cu voluntarii de la Discover

Mai sunt două săptămâni din proiectul de educație non-formală Discover for Schools Summer 2018 cu voluntari internaţionali, proiect coordonat de AIESEC Oradea. Discover este dedicat elevilor din clasele I-VIII, copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani. Cei mici au făcut până acum diferite activităţi de schimburi culturale, interactive, cu multe jocuri. Coordonatorii seminariilor cu elevi sunt 26 de voluntari internaţionali, care au mizat pe câteva obiective de dezvoltare durabilă, în parteneriat cu: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Liceul Teologic Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” şi Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”.

AIESEC Oradea le-a organizat voluntarilor la sfârşitul săptămânii trecute o seară culturală la Casa Tineretului. Studenţii veniţi din China, Turcia, Brazilia, Germania, Egipt, Thailanda, Hong Kong, Kazahstan şi Canada au descoperit portul popular românesc, muzica şi dansurile folclorice din România, dar şi sarmalele, vişinata şi pălinca. Un spectacol deosebit le-a fost oferit de Ansamblul folcloric „Lioara”, reînfiinţat în noiembrie 2004 sub egida Fundaţiei Române pentru Tineret Bihor şi care activează în Casa Tineretului Oradea. Ansamblul a participat la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale în Germania, Croaţia, Grecia, Macedonia, Italia şi Bulgaria. Orchestra condusă de Mircea Dărăban i-a introdus pe studenţii străini în ritmurile muzicii populare româneşti, la final fiind invitaţi atât voluntarii internaţionali, cât şi cei locali, să danseze „Periniţa”.

Sarmalele, la mare preţ

La finalul spectacolului s-a dat dezlegare la degustări. S-au servit sarmale cu carne, dar şi fără (pentru musulmani), slănină cu ceapă şi roşii, cozonac, stropite cu pălincă şi vişinată.

Studenta din China a fost încântată de mâncarea şi băutura din România: „Îmi plac sarmalele şi pălinca, pentru că seamănă cu alcoolul tradiţional chinezesc. Mă bucur că pot să mănânc orez aici, deoarece chinezii mănâncă foarte mult orez. Îmi plac mult şi dansurile româneşti, pentru că sunt ritmate şi se dansează cu pasiune”. Studenta din Turcia a fost impresionată de spectacolul anamblului Lioara şi de dansurile româneşti, mai ales de hora băieţilor. „Mi-au plăcut foarte mult şi sarmalele, pentru că în Turcia avem ceva similar, şi mănânc foarte mult şi acasă”.

Voluntarii au pregătit şi ei mâncăruri din ţara lor, care s-au consumat pe nerăsuflate. Specific din Kazahstan s-au mâncat Kazakh Baursak, un fel de gogoşi care se servesc de obicei cu ceai. Din Brazilia s-a servit tapioca. Tapioca, foarte cunoscută şi sub numele de yuca, este un amidon delicios extras dintr-o plantă numită manioc (cassava), originară din zona sud-americană. Are rădăcini sub formă de tuberculi care conţin aproximativ de două ori cantitatea calorică a cartofului. Din Franţa s-au degustat clătite. Francezii fac clătite dulci (crepes) sau sărate (galettes), pe care le asortează cu cidru. Din Pakistan s-a mâncat pui karahi cu orez, cunoscut pentru gustul iute. Bucătăria turcească a fost bine reprezentată. S-au servit dolma, care sunt un fel de sarmale. De fapt, dolma reprezintă în bucătăria turcească orice preparat cu o umplutură. Umplutura poate sau nu să conțină carne și este de obicei pusă în legume precum roșii, ardei, ceapă, dovlecei sau vinete scobite. Sarmaua turcească se referă la acele preparate dolma care sunt făcute în frunze de viță-de-vie sau varză, care pot fi servite calde sau reci, cu un sos de lămâie și ou sau iaurt cu usturoi. Tot din Turcia a fost desertul lui Kemal Paşa, un fel de papanaşi, kisir – o salată turcească care se poate consuma rece, ca un aperitiv, şi taze fasulye, o mâncare de fasole verde. Nu au lipsit celebrele găluşte chinezeşti.

După mâncare, dans! Voluntarii au prezentat şi ei câteva dansuri specifice din ţările lor. Îmbrăcată în port popular din Maramureş, vicepreşedinta AIESEC Oradea pe proiecte internaţionale, Andrada Opriş – originară din Sighetu Marmaţiei – ne-a explicat că din 22 iulie începe Expansion for Schools Summer 2018, axat pe şcolile din Ştei, Marghita şi Beiuş, după care va avea loc, pe 1 august, evenimentul de închidere a proiectului Discover Schools 2018, intitulat Global Village – Târgul Multicultural, care va avea loc în Era Shopping Park, sub cupolă, de la ora 18:00.