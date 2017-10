Secesiunea, prin ochii unui catalan cu afaceri la Oradea

Recentele evenimente petrecute în Spania au îndreptat privirea întregii lumi asupra acestei ţări. Catalanii, care vor să-şi obţină independenţa faţă de Spania spun că vor lupta până la capăt pentru obţinerea acestui deziderat, în timp ce spaniolii ţin cu dinţii de Catalonia, care le aduce un sfert din PIB.

Joan Vidal Bosch, unul dintre fondatorii „Asociaţiei Municipiilor care militează în favoarea Independenţei Cataloniei”, care are o firmă de tricotaje în Oradea ne-a povestit calvarul prin care trec catalanii. „În ziua referendumului am mers înca de la ora 5 dimineaţa la şcoala unde urma să se ţină votarea, după aceea am aşteptat cu sufletul la gură să ne parvină urnele de vot, urne pe care forţele de ordine spaniole au încercat prin toate modalităţile să le facă nevăzute.

La fel a fost şi cu buletinele de vot. S-au făcut percheziţii la tipografii chiar la sediile ziarelor pentru a confisca aceeste buletine. Pentru că nu au reuşit s-a trecut la acţiuni în forţă. Poliţiştii au încercat să nu lase votanţii să intre în secţiile de votare. Nu s-a ţinut cont de nimic. Pur şi simplu aruncau cu oameni, tineri bătrâni, femei, nimic nu mai conta.

Cu toate acestea mobilizarea a fost una mare aşa că după ce erau aruncaţi ca şi mingile de bowlling oamenii se puneau din nou în rând pentru a ajunge în secţia de votare. A fost o adevărată bătălie. Şi când te gândeşti că toate astea doar pentru a ne exprima dreptul democratic de vot”, îşi aminteşte antreprenorul care îşi desfăşoară activitatea în Oradea.

Lupta continuă

Criza din Catalonia se adânceşte de la o zi la alta, pe măsura ce fiecare dintre tabere reacţionează.

Situaţia e fără precedent şi fără vreo foaie de parcurs dinainte stabilită, arată The Independent. Cum este evident că guvernul de la Madrid nu va permite declararea independenţei întrebarea este ce va urma?

Deşi majoritatea naţionalistilor din Parlamentul catalan susţine declararea independenţei, până la separarea de facto a regiunii de Spania mai durează. Independenţa Cataloniei trebuie recunoscută internaţional, iar în acest moment premisele nu sunt deloc bune.

În plus, naţionalişti se tem ca secesionişti de top, aşa cum e preşedintele regiunii catalane Carles Puigdemont, ar putea fi arestaţi.