Pe lângă şcoala în sistem dual pentru service-urile auto, Asociaţia Firmelor Bihorene (AFB) încearcă să profesionalizeze şi să specializeze în continuu angajaţii service-urilor partenere. În acest fel, se încearcă aducerea tuturor atelierelor auto la un nivel profesionist. Acest lucru se realizează printr-un parteneriat încheiat cu Garage Training. Denumirea este la propriu Garage Training, pentru că membrii firmei creează simulatoare într-un garaj. Doi membri ai firmei, Adrian Gidali şi Florin Simon, s-au aflat pentru câteva zile la Oradea pentru a-i instrui pe angajaţii service-urilor auto membrii AFB. Parteneriatul se va extinde prin organizarea la Oradea al unui centru de training.

Aceştia au dezvăluit pentru Jurnal Bihorean & Bihon.ro câteva dintre secretele meseriei de mecanic auto.

Metoda „old school”

„Noi intervenim atât pe partea de entry level, cât şi pe partea de perfecţionare şi specializare tehnică. Combinaţia de perfecţionare pentru cei care practică meseria demult, alături de tinerii implicaţi în astfel de proiecte face ca lucrurile să evolueze mult mai rapid în a aduce profesionalismul la nivelul cerut”, a precizat Adrian Gidali.

Întrebat cum reuşeşete să ţină pasul cu noutăţile care apar în domeniul service-urilor auto, care este destul de dinamic, trainerul spune că aplică metoda „old school”. „Fiind formaţi în vechile timpuri, noi, atunci am învăţat să învăţăm. Lipsa de informaţii din trecut, accesul destul de dificil, ne-a făcut să încercăm să găsim sursele pe care să le punem cap la cap şi să înţelegem logica după care sunt construite lucrurile. Mergem pe ideea că nu există decât bine şi orice nu este perfect nu este bun. În primul rând, este pasiune pentru această meserie dinamică. Plus, că învăţăm de la cursanţii noştri. Legătura noastră cu practica este esenţială. Teoria are rolul ei, dar fără aplicabilitate practică, nu are absolut nici o valoare”, a declarat Adrian Gidali.

Recomandări pentru tineri

Acesta face şi o serie de recomandări pentru tinerii care doresc să urmeze această meserie, care nu mai este ce a fost în trecut. Meseria de mecanic auto nu mai înseamnă mizerie. A devenit o meserie extrem de complexă, care înseamnă mecanică, electricitate, programare, mecatronică, gestiunea unui afaceri, etc. „Denumirea de mecanic auto este deja perimată. Include ca orice domeniu, o serie de meserii. Generaţia tânără ştie mult mai bine ca noi ce vrea, dar nu a prea intrat în contact practic cu această meserie. Internship-urile sunt foarte utile, pentru că îi ajută pe tineri să-şi găsească vocaţia. Ei fac tot ce fac din pasiune. Noi n-am avut această pasiune. Am făcut nişte lucruri pentru că trebuiau făcute, fie că ne plăceau sau nu. Ei fac tot ceea ce fac pentru că le place. Sunt mult mai dinamici, mai descurcăreţi. Au acces la surse de informaţii mult mai vaste decât noi. Ştiu să caute, ştiu să înveţe singuri. Apropos de generaţia millenium, cum li se mai spune, că sunt cu mintea în altă parte. Nu este adevărat! Este doar exteriorul. Încă în urmă cu şase – şapte ani le spuneam şefilor de service că dacă vor să parieze pe un cal câştigător, acesta este generaţia tânără. Doar să ştie să le creeze pasiunea, să le deschidă mintea”, a povestit specialistul.

Adrian Gidali este de părere că agenţii economici ar trebui să se implice mai mult în a-i atrage pe tineri spre aceastră meserie. „Cel mai greu este de a convinge un părinte că acea meserie este altceva pentru copilul lui. În general, un părinte gândeşte, în primul rând, cât va câştiga copilul lui cu acea meserie. Ei fac viitorul copiilor. Cu mare dezamăgire, pot să spun, că am văzut tineri cu diferite diplome, care au descoperit în cursurile noastre realitatea. Nu ceea ce au învăţat la şcoală. Ceea ce înseamnă că au fost orientaţi greşit. Agentul economic ar trebui să se ducă direct în pepinieră şi să-şi cultive viitoarele «plante», pentru a obţine ce vrea”, spune Adrian Gidali.

Meserie de meserie

„În meseria asta se câştigă extraordinar de mult. Nu vorbesc de un tinichigiu, de un vopsitor, care câştigă sume incredibile, dacă omul îşi face treaba bine şi cu pasiune. Dar în partea asta de reparaţii auto, primul pas, este partea de diagnosticare. Ce schimbăm? Ce reparăm? Este pasul cel mai important, pentru că ăsta dă eficienţa unui service. Ori aici, încercăm să fim cei mai buni. Facem un mixt între partea de traininguri şi partea de a lucra efectiv. Pentru că noi, două zile pe săptămână lucrăm, cercetăm”, conchide Adrian Gidali.

Adrian Gidali, este formator tehnic de zece ani. A început în partea de producţie, continuând pe partea de training. Împreună cu Florin Simon, colaborează service-uri auto şi cu şcoli cu profil tehnic.