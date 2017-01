Secția de arhitectură a Liceului de Arte, între deziderat și istorie

Din 2014, Liceul de Arte din Oradea nu mai are clasă la secția de arhitectură. La finalul acestui an școlar (2016-2017) va ieși ultima promoție de elevi care termină clasa cu specific arhitectură la Liceul de Arte. Aceștia sunt elevii care au început clasa a IX-a în 2013. „Părinții nu trebuie să intre în panică, sau să se creeze o adevărată dramă din punctul acesta de vedere. Așa cum se știe, pentru ca o secție să funcționeze are nevoie de elevi. Nu poți să înființezi o clasă a IX-a cu doar 5-9 elevi. Acesta e numărul de solicitări pe care l-am avut pentru Secția de arhitectură din 2014 încoace. Fie că ne place sau nu, asta e situația. Atât pentru anul școlar 2014-2015, cât și pentru cel din 2015-2016, Consiliul de administrație al școlii a cuprins în propunerile planului de școlarizare și secția de arhitectură, privind numărul necesar de secții. Acestea au ajuns la Inspectorat (ISJ Bihor – n.r.) spre aprobare, însă nu am primit OK-ul, din cauza numărului mic de elevi care doreau să frecventeze cursurile secției de arhitectură. Fapt ce a făcut ca în anul școlar următor (2015-2016) să nu mai cuprindem secția în propunerile planului de școlarizare al liceului”, ne-a declarat prof. Mihaela Bondor, directorul Liceului de Arte din Oradea.

Arhitectura nu dispare

Conducerea nu știe când unitatea de învățământ va mai avea secție de arhitectură. În schimb, dă asigurări că aceasta nu va dispărea total din grila secțiilor liceului, iar unitatea va ține seamă pe viitor de ea, mai ales că este singura disciplină de acest fel din județ. „Pentru anul școlar viitor noi o să facem propuneri Inspectoratului, privind necesarul de secții și numărul de clase din cadrul liceului, așa cum o facem în fiecare an. În propunerea noastră o să se regăsească și secția de arhitectură, numai să avem elevi. Degeaba avem 3-5 solicitări privind interesul de a înscrie copii la secția de arhitectură, deoarece nu vom primi aprobare pentru un număr așa mic de elevi. În rest, conducerea Inspectoratului e cea care ia hotărârea finală și ne anunță numărul de secții și de clase aprobate cu care putem începe anul școlar”, a mai spus directorul Liceului de Arte.

Conform inspectorului școlar general Alin Florin Novac-Iuhas, „părinții care doresc să-și înscrie copiii la liceu, la secții cu un anumit specific, trebuie să știe că acest lucru se va realiza doar dacă va exista un număr suficient de elevi (28), cu care unitatea de învățământ să poată forma o clasă de curs. Acest aspect ține de optimizarea actului de învățământ; fiecare unitate depune la noi un plan de școlarizare care cuprinde mai multe date, în care apare și numărul de elevi. În funcție de aceste date, noi validăm planurile de școlarizare primite de la fiecare unitate de învățământ din județ”.