Selecţionata Bihorului participă la Cupa Unirii la minifotbal

Printre echipele participante se numără și Selecționata Bihorului, manageriată de Spiridon Baltsavias.

Lotul care se va deplasa la Iaşi este format din Biro, Rus, Trip, Toma, Marcu, Iova, Bundea, S. Grozav, Ferik, Șumalan, Teșan, Silaghi și Maticaș.

„Este un turneu foarte purternic întrucât vor fi prezente primele opt echipe din campionatul naţional, plus campioane regionale. Am decis să ne prezentăm sub titulatura Selecţionata Bihorului pentru a da ocazia şi altor jucători care nu fac parte din lotul AEK Oradea să participe la un astfel de turneu”, a declarat Spiridon Baltsavis, precizând că toate cheltuielile cu selecţionata vor fi suportate de Asociaţia Judeţeană de Minifotbal Bihor.