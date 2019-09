Selina promite un ritm tot mai bun, la Sala Polivalentă

După ce primarul Ilie Bolojan ceruse un ritm mai susținut, cu mai mulți oameni pe șantierul noii săli polivalente, din locul fostei Piețe Ocska, PSD Bihor a reacționat violent, considerând cerința primarului ca un atac la adresa Guvernului PSD. Sala este finanțată în proporție de 81% de Guvern, prin Compania Națională de Investiții (CNI).

Iată, însă, că executantul are un alt tip de reacție, de tip tehnic, prin care explică ce s-a întâmplat până acum, de ce șantierul pare lent și cum se va înteți ritmul de lucru, în viitorul apropiat. În această etapă de lucrări, Selina – Trameco lucrează pe șantierul sălii. Primarul Oradiei a anticipat că, dacă se menţine ritmul actual, sala ar fi gata în 2021. De altfel, inginerul Silviu Mateuță, șeful șantierului, spune că termenul de predare a investiției este 4 februarie 2021. Însă rămâne de văzut cât va fi sistat șantierul, pe perioada iernilor!

Compania orădeană a realizat deja fundația și va executa structura de oțel și beton a sălii, în condițiile în care, subliniază inginerul Mateuță, s-a schimbat soluția de fundare, fiind forați mii de micropiloți, sub fundație. Selina – Trameco are în sarcină inclusiv zidurile de compartimentare interioară și gradenele de beton. Însă fără acoperișul metalic. Până la începutul lui 2020 ar trebui să finalizeze aceste etape de lucru. Apoi va intra în scenă Construcții Erbașu București, companie ce execută și noul stadion Ghencea, din Capitală.

„La final de septembrie vom fi peste 100!”, pe șantierul sălii

Selina – Trameco a finalizat fundația sălii polivalente, după ce s-au forat mii de micropiloți, iar acum toarnă în beton stâlpii. Vor fi tot mai mulți pe șantier, asigură compania orădeană.

„Fundația este realizată în proporție de 95%”, ne asigură inginerul Silviu Mateuță, responsabilul de șantier din partea Selina – Trameco. Acesta ne spune că, de fapt, termenul de predare a investiției este 4 februarie 2021. Mai cu seamă că, spune acesta, Compania Națională de Investiții obișnuiește să sisteze lucrările, în fiecare iarnă.

Așa cum a făcut-o și între 23 noiembrie 2018 și 5 februarie 2019. După care, s-a schimbat soluția de fundare, terenul fiind mai întâi ranforsat prin forarea a 3.000 de micropiloți de îndesare, la 4 metri adâncime, cu 1,5 – 1,8 m distanță între ei.

„La fundație ritmul pare lent, dar cantitățile puse în operă sunt 600 tone de oțel și 6000 mc de beton. Doar în fundație s-au băgat materiale cât la un bloc de 10 etaje, pe 2.000 mp suprafață construită. S-a schimbat soluția de fundare, s-a îmbunătățit terenul de fundare prin îndesarea terenului cu ajutorul unor micropiloți de beton.

A luat timp. După verificările terenului îmbunătățit, am început să fundăm, la începutul lunii iunie”, ne declară inginerul Silviu Mateuță, responsabil de șantier din partea Selina – Trameco. Selina are acum 35 de oameni pe șantier.

„Vineri au plecat fierarii din sud. Vor fi plecați timp de o săptămână, după ce o lună și jumătate au fost pe șantier. Cu aducerea oamenilor la 80 ne vom ține de termen și vom finaliza structura de beton la începutul anului 2020. La final de septembrie vom fi la peste 100 de muncitori, doar Trameco.

Dar va veni și Erbașu la final de septembrie, pentru confecționarea fermelor metalice și a grinzilor de acoperiș”, promite Mateuță. Recent, primarul Ilie Bolojan criticase ritmul de lucru, la sală. Până acum, cei de la Construcții Erbașu au avut trei ingineri pe șantier și echipe, la etapa de forare a micropiloților, însă aceștia vor intra în scenă la etapele de finalizare și dotare a sălii.

Fundație-beton!

Betonul brut de fundare este turnat la o adâncime de 80 – 130 cm pe zona tribunelor, sub care există un alt strat de 50 cm, armat cu geogrile, sub care au fost forați micropiloții. Sub zona terenurilor de joc, betonul are o grosime de doar 25 cm, 50 cm pietriș și 10 cm beton de egalizare, având în vedere faptul că fundația terenurilor de joc propriu-zise nu are o sarcină mare de greutate.

Săptămâna aceasta începe turnarea în beton a stâlpilor de la parter, iar rosturile tehnologice realizate între etapele radierului vor fi umplute la trei luni distanță. Suprafața construită a sălii, la nivelul solului, este de 90 x 140 m.