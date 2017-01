Şerban Sere: „Ne mai trebuie două victorii”

Campioana României a strălucit în precedentele două etape din Grupa B a Ligii Campionilor, în care a obţinut victorii spectaculoase în faţa echipelor Maccabi Rishon LeZion, scor 69-64 (la Oradea), respectiv Avtodor Saratov, scor 65-59 (în deplasare). Înaintea etapei de miercuri, cea de-a 11-a, CSM CSU Oradea se află pe locul 5 în clasamentul Grupei B, o clasare care-i asigură calificarea în 16-imile de finală ale Basketball Champions League.

În 4 ianuarie, echipa noastră întâlneşte pe teren propriu lidera grupei, Le Mans Sarthe. În meciul din tur, disputat în Franţa, Le Mans a obţinut o victorie dramatică, scor 72-61, dar meciul a fost mult mai echilibrat decât o sugerează rezultatul final. Orădenii s-au aflat în permanenţă la conducere şi au cedat abia în ultimele minute, după accidentarea lui Denison. Principalul artizan al victoriei gazdelor a fost internaţionalul român Giordan Watson (fost jucător al Energiei Târgu Jiu), care a fost decisiv pentru echipa sa în finalul de meci.

„Le Mans e favorită”

Formaţia orădeană speră să înceapă anul cu un nou succes de marcă în Liga Campionilor. Preşedintele CS Municipal Oradea, Şerban Sere consideră că meciul de miercurii nu este unul special pentru CSM CSU, chiar dacă întâlneşte lidera grupei. „Le Mans este favorită, având în vedere statutul său şi poziţia din clasament. Este o echipă redutabilă, care are în lot internaţionali francezi, plus unul român. Cu toate acestea, avem şi noi şansele noastre. Respectăm echipa franceză, dar vom încerca să câştigăm. Am fost aproape de victorie şi în meciul de la Le Mans, pe care îl puteam câştiga. Sperăm să o facem în partida de la Oradea”, ne-a declarat Şerban Sere.

Oficialul orădean afirmă că echipa noastră mai are nevoie de două victorii pentru a fi sigură de calificarea în faza următoare a uneia din cele două competiţii europene. „Ne-ar mai trebui două victorii pentru calificare. Ar fi foarte bine să câştigăm cu Le Mans. Noi dorim să ne securizăm cât mai rapid calificarea mai departe”, a conchis Şerban Sere.

Antrenorul Cristian Achim nu va putea conta pe serviciile lui Barnette şi Mandache. Primul este în continuare accidentat, dar Mandache şi-a reluat antrenamentele, fiind totuşi incert pentru această partidă. Meciul CSM CSU Oradea are loc miercuri, la Arena „Antonio Alexe”, cu începere de la ora 19:30.