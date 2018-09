Șerban Sere: „Regretăm că i-am dezamăgit pe fani”

„E un moment mai greu pentru noi. Consider că am pornit cu prima șansă în această meci, dar, din păcate, nu am jucat foarte bine. Echipa finlandeză a făcut un meci bun și a meritat calificarea. Nu avem ce face decât să îi urăm succes mai departe”.

Oficialul orădean regretă că echipa sa nu le-a putut oferi suporterilor satisfacția calificării.

„Vom continua să jucăm în Europa într-o altă competiție, dar ne-am propus să ne calificăm și cu siguranță nu am dorit să îi dezamăgim pe fanii noștri. Dar asta este viața, adversarii noșri au dovedit că au fost mai buni astăzi. Noi nu am reușit să surmontăm problemele de lot cu care ne-am confruntat în perioada precedentă. Am adus niște jucători îm ultimul moment, care s-au integrat atât cât au putut în angrenajul echipei noastre. În acest moment avem nevoie de timp pentru a ne omogeniza lotul și a crea o echipă competitivă”, a conchis președintele CSM Oradea.