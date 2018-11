Sfaturi și recomandări pentru cumpărarea unei lămpi

https://lampishop.ro/

1. Introducere

Atunci cand alegem o lampa, nu ne gândim câte aspecte importante mai sunt pa lângă design și preț. Buna iluminare, pe lângă ca este decorativa, are și un rol functional important. Pentru aceasta am dori să vă oferim puțin ajutor sa puteti alege cea mai bună și cea mai optimă sursă de lumină pentru casa dumneavoastră.

2. Sa facem un proiect cu corpurile de iluminat pe care le dorim

Luminile ne afectează și ne influențează buna dispoziție, astfel ca este recomandat să hotaram în prealabil ce functie va avea corpul de iluminat in camera.

Dacă nu știm care este cea mai bună luminozitate pentru noi, nu avem altceva de făcut, decât să ne așezăm puțin, sa închidem ochii și sa imaginam spațiul cu lumini de intensitate diferite. În acest fel, putem obține o imagine despre ceea ce ar fi cel mai potrivit pentru noi. În cazul în care acest lucru nu este suficient, puteți să solicitați sfatul unui designer de interior, pe care vi-l putem recomanda chiar noi.

3. Mai multe variante pentru o incăpere

Daca intr-o anumita camera (de exemplu in camera de zi) dorim sa executam mai multe activitati, vom avea nevoie de o intesitate a luminii diferita. Daca reusim sa alegem bine lampile si luam in considerare si puterea acestora, vom putea acoperi spatiul cu luminile. Important este sa avem in vedere si puterea surselor de lumina. In cazul in care lampa poate functiona si cu un bec cu o putere mai mare, cereti sfatul colegilor nostri pentru achizitionarea unui astfel de bec in corpul de iluminat dat. Sa aveti in vedere ca efectul de ansamblu este IMPORTANT!

4. Ce lumini se potrivesc într-o încăpere?

Este oare cea mai buna alegere ca o camera să fie complet iluminată? În opinia noastră, cea mai bună iluminare este cea care funcționează cel mai bine pentru activitățile noastre. Nu fiecare cameră necesită lumini strălucitoare, dimpotriva…

Să luăm câteva exemple destul de simple și rezonabile.

Cel mai bun exemplu este probabil dormitorul, unde în majoritatea cazurilor cererea de lumină este scăzută, deoarece acolo armonia și senzația plăcută sunt cele mai importante. Aici, rareori avem nevoie de o lumină directionata mai mică. Un astfel de exemplu sunt cele de pe noptieră sau pe perete, dacă ne place să citim în pat.

De exemplu, deasupra mesei de servit cina este recomandata o lumina de intensitate medie. Deasupra mesei nu trebuie ca lumina sa fie prea slabă, dar nici prea puternică.

Nu acelasi lucru putem spune despre lumina directionata spre blatul de bucătărie. Acolo avem nevoie de o lumină puternică și clară. În concluzie, este întotdeauna recomandat să ne luam in calcul dinainte ce fel lumină si ce modele de candelabre alegem pentru casa noastră.

5. Lumina auxiliara

Cum putem evidentia o incapere cu ajutorul luminii.. De exemplu, cum am putea valorifica peretii, mobila, treptele sau podeaua. Sunt solutii exceptionale cu care corpul lampii se poate introduce in podea sau in perete. Putem sa luminam si tabloul de pe perete cu o lumina placuta, care il va evidentia pe acesta in camera. Cu astfel de solutii putem da un aspect decorativ unei incaperi.

6. Sfaturile unui expert: Cum sa alegem o lampa?

Indiferent de spatiu, la proiectarea iluminarii trebuie luata în considerare cantitatea potrivita de lumina, consumul de energie, dar și efectul estetic.

În primul rând trebuie sa evaluati necesitatea de lumina într- incapere! De exemplu, în camera de zi, folosită ca spatiu comun, avem nevoie de un alt tip de sursa de lumina comparativ cu baia (unde sunt aburi) sau biroul.

Atunci când proiectati designul casei, încercați sa va inchipuiti care vor fi utilitatile fiecarui spațiu de locuit! Gândiți-va bine în care dintre spatii veți avea nevoie de iluminat local și unde este suficienta o lumina dispersata (generala).

Din punct de vedere al amenajarii spațiului, tineti cont ca marimea corpului de iluminat ales să fie proportionala cu dimensiunea camerei! Corpurile de iluminat prea mari sau prea mici pot fi inestetice si pot cauza neplaceri din punct de vedere al iluminarii.

Cu ajutorul corpurilor de iluminat care contin becuri halogene sau LED cu lumini orientate, puteti evidentia detaliile frumoase dintr-o încăpere: putem ilumina un tablou, o statuie sau un obicet decorativ. Cu benzi LED ascunse în tavanul suspendat sau în mobilier, cu lampi de masa sau de podea putem crea o atmosferă plăcută și intimă. Totodata, luminozitatea celor mai multe corpuri de iluminat se pot regla (dimmere).

În cazul în care nu sunteți siguri ce fel de corpuri de iluminat sa montati în unele încăperi sau aveți nevoie de câteva sfaturi si idei, nu ezitati sa ne contactati.

