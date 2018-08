Show de neuitat, iubire și emoții de nedescris cu Black Eyed Peas la UNTOLD

Black Eyed Peas a susțiut duminică seara, pe stadionul Cluj Arena, un concert de zile mari în cadrul celui mai mare festival de muzică din România, UNTOLD 2018. Americanii au dialogat în permanență cu publicul pe care l-a impresionat cu piese celebre precum: „Where is the love”, „I gotta feeling”, „Don’t stop the party”, „Rock that body” sau „Let’s get it started”.

Emoțiile cu care fanii au fost copleșiți sunt cu siguranță de necomparat cu declarațiile de dragoste pe care trupa le-a făcut de nenumărate ori publicului numeros.

„Am avut un sentiment frumos, dar nu știam că va fi așa! Ne-ați amintit pentru ce facem ceea ce facem. Căutam iubirea, dar am găsit-o aici, în România”, a declarat solistul de la Black Eyed Peas.

Prezența trupei a fost una de suflet, cum rar s-a văzut la astfel de manifestări. Drept mulțumire pentru ropotele de aplauze, Black Eyed Peas au fluturat steagul României și au fredonat de câteva ori numele țării noastre, adăugând că reprezintă o onoare și un vis împlinit să cânte în fața unui public atât de minunat.

„Am fost la multe festivaluri, dar putem spune că acesta este unul dintre cele mai tari festivaluri de pe Planetă! Ne vom întoarce în Statele Unite ale Americii și în Marea Britanie și peste tot unde vom merge în lume, vom povesti despre festivalul UNTOLD și despre România. Thank you for the love!”, au mărturisit cei de la Black Eyed Peas.

Zeci de mii de telefoane mobile au fost aprinse de fani, la cererea trupei, într-o ambianță deosebită.

Trupa Black Eyed Peas este una dintre cele mai de succes trupe de pe glob, a fost premiată de mai multe ori cu discul de platină, deține șase premii Grammy și are peste 75 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. Recent, piesei „I Gotta Feeling” i-a fost acordat Discul de Diamant. Ultima dată când a concertat în România a fost în 2007 în București.

UNTOLD este singurul festival care a reușit să-i convingă în acest an pe americani să concerteze în Europa. În total, peste 355.000 de persoane au făcut parte din capitolul 4 al festivalului.

