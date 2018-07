Showroom-ul Premium Used Cars, inaugurat la Oradea

Bihorenii, şi nu numai, care doresc să-și cumpere un automobil rulat de calitate, nu trebuie să se deplaseze în străinătate pentru aceasta. Joi, 5 iulie 2018, la Oradea a fost inaugurat noul Showroom Premium Used Cars, dedicat automobilelor rulate premium.

Showroom-ul este situat în curte comună cu Opel West şi BMW Grup West Premium, pe Calea Clujului. Este cel de-al treilea showroom din cadrul Grup West.

Maşini premium

„Noi, din 2004 am defiinit un brand propriu, care se numeşte «Ok second hand» care însemnă că maşinile noastre sunt «Ok», sunt bune, sunt potrivite pentru a satisface clienţii noştri. Sub acest brand am vândut Opel, Mercedes, Ford, Volkswagen, cam toate mărcile. Am definit această marcă nouă «Premium Used Cars» unde ne-am focusat mai mult pe maşinile premium.

În această clădire, pe două nivele, expunem maşinile în condiţii absolut premium. Eu zic că suntem chiar un pic peste nivelul occidentului. În opinia noastră, când cineva îşi cumpără o maşină rulată are nevoie de timp, de condiţii ca să vadă ce-şi cumpără. Oricât de bine pregătim maşina şi o expunem în parcare, iarna la rece, vara la soare, după o săptămână e murdară.

Prima impresie a clientului când se urcă în această maşină este neplăcută. Aici, în showroom, maşina este curată, în condiţii optime. Livrarea se face ca şi la achiziţia unei maşini noi”, a precizat Szekely Lajos, administratorul Grup West.

Pe lângă livrarea maşinii se oferă şi garanţie extinsă de unul, doi sau trei ani, dar şi finanţare, asigurare, servicii complete. Foarte interesant, maşinile din Showroom-ul Premium Used Cars se vând şi pe bitcoin. „Deja am şi vândut maşini prin acest instrument financiar”, a subliniat Szekely Lajos.

Maşinile se pot cumpăra din stoc, toate actele fiind gata în maxim două ore, sau la comandă. Maşinile la comandă se livrează în 5 – 12 zile lucrătoare. Maşinile sunt verificate atât optic cât şi funcţional în cadrul showroom-ului. Plata se poate face şi prin finanţare cu un avans de 25%. „Fii sigur de ceea ce cumperi! Fii mândru de ceea ce conduci”, este sloganul showroom-ului.

La inaugurare a fost livrată şi prima maşină premium din cadrul showroom-ului.