Simfonii de toamnă la Filarmonica Oradea

Primul concert din această lună va avea loc joi, de la ora 19:00. Este vorba de un concert simfonic ce propune spre audiere două compoziţii aparţinând generaţiei romantice de compozitori.

În prima parte, se va interpreta o lucrare compusă de Seghei Rahmaninov, Concertul nr. 2 pentru pian şi orchestră în do minor, op. 18. Compozitorul, unul dintre cei mai proeminenţi continuatori din secolul XX a tradiţiei şcolii romantice ruse din secolul XI, a dedicat acest concert doctorului Dahl. Acesta l-a ajutat să-şi recupereze încrederea de sine şi credinţa de a crea, după ce a căzut într-o depresie profundă, în urma eşecului suferit la premiera primei sale simfonii. Concertul nr. 2, compus între 1900-1901, constituie o creaţie culminantă a lui Rahmaninov, poate cea mai cunoscută lucrare a autorului.

Solistul invitat este pianistul Csiky Boldizsár, care a susţinut concerte cu toate orchestrele simfonice din România şi a realizat mai multe înregistrări radio şi TV. A fost invitat în repetate rânduri ca membru de juriu al concursurilor de pian, susţinând de asemenea cursuri de măiestrie în ţară şi în străinătate. În prezent, ocupă funcţia de conf. univ. dr. la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. „Concertul nr. 2 de Rahmaninov nu l-am cântat de foarte multe ori, pentru că este un concert dificil, care te epuizează. L-am mai cântat în România, apoi în Germania la München, la Düsseldorf, dar de fiecare dată mă stoarce, mă epuizează fizic, pentru că nu poţi să cânţi din rutină”, spune pianistul.

În a doua parte a concertului, se va asculta Simfonia a IX-a „Din lumea nouă” în mi minor, op. 95, de Antonin Dvořak. „La începutul anilor 1890, Dvořák a călătorit în Statele Unite şi a ocupat timp de trei ani (1892-1895) funcţia de director al Conservatorului Naţional din New York. Călătoria, preocupările legate de folclorul negrilor şi al populaţiei băştinaşe din America, precum şi sentimentele trezite de lumea nouă, viaţa din metropolă, dar şi dorul faţă de pământul natal, s-au întrupat într-o amplă compoziţie, poate cea mai cunoscută dintre lucrările lui Dvořak, Simfonia a IX-a”, a explicat directorul artistic al Filarmonicii, Kurucz Tibor.

Dirijorul invitat este olandezul Theo Wolters. Între anii 2004-2012, a fost dirijor asistent al maestrului Mariss Jansons la Filarmonica Regală Concertgebouw din Amsterdam. Din 2010, Theo Wolters este prim dirijor al Orchestrei Filarmonice din Sibiu. „Programul ales este un program foarte frumos, cu lucrări bine cunoscute de către orchestră şi de către public. Azi dimineaţă mă gândeam de câte ori am interpretat simfonia lui Dvořak. S-au schimbat o mulţime de lucruri faţă de acum zece ani, faţă de acum 20 de ani. Acum sunt un pic mai în vârstă şi mă întorc la elementele de bază, e amuzant. Ce este frumos în profesia noastră este că te trezeşti dimineaţa şi niciodată nu e la fel, nu e niciodată plictisitor. E o plăcere să cânt din nou cu Csiky. Am cântat împreună de multe ori în toată România, pentru a doua oară concertul de Rahmaninov. Este unul dintre cele mai cunoscute şi mai cântate concerte de pian. Revin cam după un an la Oradea şi am văzut feţe noi în orchestră. Mă simt concentrat şi încărcat de energie pozitivă, de fiecare dată când vin aici”, a mărturisitTheo Wolters.

Vineri, 8 noiembrie, de la ora 13:00, va avea loc un concert lecție cu tema: Bijuterii Muzicale, cu prezentare în limba maghiară. În program vor fi fragmente din lucrări celebre de W. A. Mozart, G. Bizet, J. Strauss, P. I. Ceaikovski, J. Offenbach, J. Brahms și G. Rossini. Dirijor și prezentator al temei este Jankó Zsolt. Concertul lecție va fi susținut în sala “Enescu-Bartók” a filarmonicii.

Festivalul muzicii clasice

De luni, va începe cea de a VII-a ediţie a Festivalului muzicii clasice „Simfoniile toamnei”, care se va desfăşura în perioada 11-21 noiembrie. Abonamentele sunt valabile pentru toate concertele. Programul festivalului va cuprinde două concerte simfonice, două concerte camerale, un recital de violoncel şi un concert vocal-simfonic.

Luni, 11 noiembrie, concert simfonic susţinut de Filarmonica „Kodáli” din Debreţin, dirijor Kollár Imre (Ungaria), solist pianistul Goran Filipec (Croaţia). În program: Fr. Liszt – F. Busoni: Rapsodia Spaniolă, şi Fr. Liszt: Rapsodia ungară, De Profundis, Dans macabru.

Marţi, 12 noiembrie, ora 19:00, concert cameral susţinut de Gaudeamus Quartet din Braşov (Lucia Neagoe – vioară, Raluca Irimia – vioara a II-a, Leona Varvarichi – violă, Ştefan Neagoe – violoncel). În program: R. Vlad: Vibraţii, Dan Dediu: Cvartetul nr. 6 „Axis”, Adrian Pop: Pas de quatre, Adrian Iorgulescu: Cvartetul nr. 5

Joi, 14 noiembrie, ora 19:00, concert simfonic al orchestrei Filarmonicii orădene, dirijor Jankó Zsolt, solistă violonista Murvai Marta (Germania). În program: M. Bruch – Fantezia scoţiană pentru vioară şi orchestră în Mi bemol major, op. 46, Hector Berlioz – Simfonia fantastică, op. 14.

Luni, 18 noiembrie, ora 19:00, concert cameral cu Exhibition Duo (Francesco Ionaşcu – vioară, Giacomo Bigoni – chitară, Italia). În program: N. Paganini – Sonata concertata, H. Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras Nr. 5, M. de Falla – Şapte cântece populare spaniole, I. Snowden – Five Impressions, A. Piazzola – Istoria tangoului

Marţi, 19 noiembrie, ora 19:00, recital de violoncel „Bach – ViolonCello”, cu violoncelistul Andrei Kivu (Franţa).

Joi, 21 noiembrie, ora 19:00, concert vocal-simfonic, cu orchestra Filarmonicii orădene, dirijor Grigore Constantin, solişti: Andrei Licareţ – pian, Fülöp Tímea – soprană, Veress Orsolya – alt, Mihai Urzicana – tenor, Iustinian Zetea – bas. Participă corul Filarmonicii, condus de Lászlóffy Zsolt. În program: L. v. Beethoven – Fantezia pentru pian, cor şi orchestră op. 80 şi Simfonia a IX-a în re minor op. 125.

Ultimul concert al lunii va avea loc joi, 28 noiembrie, ora 19:00, un concert simfonic dedicat Zilei Naţionale a României. În program vor fi lucrări de: George Enescu, Sabin Pautza, Constantin Dimitrescu, Franz Liszt, Petre Elinescu şi Violeta Dinescu. Dirijorul concertului va fi Romeo Rîmbu, solişti: Sorin Petrescu – pian, Doru Roman – percuţie.