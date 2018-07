Simona Kadas, diplomă de excelență

Deschiderea lucrărilor a fost onorată de Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene dr.Victor Negrescu. Acesta a ținut să remarce că reuniunea găzduită de MAE coincide cu adoptarea noii Hotărâri de Guvern privind funcționarea Sistemului de Coordonare la nivel național a implementării Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și fixează mecanismele de coordonare și noile responsabilități aferente ce vor face legătura între centru și administrațiile județene/locale.

Întrucât s-a stabilit o nouă structură de guvernanță SUERD în România și noi responsabilități ce revin fiecărui nivel decizional corespunzător în mod direct cadrului instituțional stabilit anterior, Ministrul Victor Negrescu a declarat că este extrem de importantă actualmente o mai bună explicare și interconectare între toți decidenții la nivel central, județean și local, în special în vederea inițiativelor și acțiunilor ce urmează a fi realizate în cursul Președinției rotative SUERD, pe care România urmează să o preia în luna octombrie a acestui an, cu ocazia Forumului Anual al Dunării de la Sofia.

În continuare, invitații prezenți, reprezentând prestigioase instituții precum Academia Română, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, SNSPA, ISOCARP, Organizația Patronală Mamaia-Constanța, USH Pro Business etc., au evocat și comentat setul de metode unitare și eficiente de guvernanță și implementare SUERD care să fie realizabile în cursul Președinției României: trecerea de la etapa declarativă la aceea a transformărilor efective în plan strategic macro-regional; reformarea paradigmei educaționale prin valorizarea reală a specializărilor inteligente („smart”); demararea realizării planurilor de acțiune urbană în spiritul standardizării procesului de inovare/regenerare subsumată conceptului „smart city”; facilitarea dezvoltării întreprinderilor mixte, mai ales a start-up-urilor prin acces extins la finanțare prin SUERD; trecerea la o coordonare și guvernanță flexibilă de tip multi-nivel care să conducă la depășirea barierelor artificiale de tip decizional, managerial și al planificării financiare.

În partea a doua a evenimentului, Departamentul de Tineret și Studenți al Asociației CLDR a decernat, pentru al doilea an consecutiv, Diplomele de Excelență unor tinere personalități care s-au remarcat în promovarea cetățeniei pro-active europene în România, provenind din cele mai diferite domenii de activitate profesională/civică printre care s-a aflat și fosta atletă Simona Kadas, în calitate de președinte al Asociației „Simona Kadas”.

La finalul evenimentului, în onoarea invitaților și participanților, a fost oferit un Vin D’Honneur, cu sprijinul Organizației Somelierilor din România – Crama Viișoara și al Fundației SO.SI.SE.SA. Evenimentul a fost asemenea organizat în cooperare cu Centre Européen Robert Schuman in Scy-Chazelles (Franța) și cu sprijinul Programului European „Europa pentru Cetățeni”.

„Am acceptat cu plăcere Diploma de Excelență primită în calitate de Președinte a Asociației pe care am fondat-o, considerând-o drept o binevenită recunoaștere a eforturilor pe care le-am întreprins pentru promovarea valorilor sportului în rândul copiilor și tinerilor din țara noastră, în special, evident, din județul Bihor. Pe de altă parte, am considerat că distincția constituie și o recunoaștere a activităților filantropice pe care le-am inițiat în favoarea cauzei diverșilor copii proveniți din medii defavorizate, precum băiețelul Robert din Comuna Șuncuiuș, căruia căutăm să îi aducem o cât de mică rază de speranță în plus în acești ani încă dificili pe care îi traversează.

Țin să remarc că acordarea Diplomei de Excelență este cu atât mai plină de semnificație cu cât mi-a fost acordată alături de alte tinere personalități din întreaga țară, de pildă alături de Președintele Institutului Sportiv Român, Adrian Socaciu, Președintele Consiliului Tinerilor din România, Mihai Dragoș sau Anca Pavel Nedea, inițiatoarea legii și a organizației de Management a Destinațiilor Turistice” – a declarat fosta atletă, Simona Kadas, președinta asociației cu același nume.