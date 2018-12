Simona Kadas, în echipa sportivilor la Habitat for Humanity

Ideea şi conceptul Habitat for Humanity au prins viaţă în România în anul 1996 în Beiuș. România a fost a 50-a țară Habitat for Humanity din lume.

Habitat for Humanity România a devenit cel mai mare ONG din România în domeniul locuirii sociale, cu misiunea de a elimina adăpostirea sărăcăcioasă și lipsa de adăpost.

Reprezentanta Oradiei la Constanța în cadrul Habitat for Humanity în perioada 1 – 5 octombrie 2018 a fost atleta Simona Kadas, alături de soțul și antrenorul ei, Karcsi Kadas, aceștia formând echipa sportivilor, alături de nume importante din sport: Constantina Diță, Nicoleta Grasu, Ștefan Oprina, Niculescu Ovidiu, Irina Diță, Rodica Oprina. Ei au construit 8 case în 5 zile, pentru 8 familii care au locuit în condiții precare sau case supraaglomerate, unele dintre ele în nevoie de reparații urgente, altele cu bucătăria sau toaleta afară. Au participat peste 250 de voluntari din mai multe țări.

„Zilele petrecute alături de echipa sportivilor au fost minunate, o adevărată experiență de viață. Am învățat multe lucruri noi, am socializat și am legat prietenii cu oameni deosebiți. Este o senzație unică să știi că-i poți ajuta pe cei aflați în nevoie”, a declarat Simona Kadas. Habitat for Humanity a fost fondată în 1976, în SUA, de către Millard şi Linda Fuller şi a revoluţionat la nivel mondial conceptele de locuire socială, de voluntariat şi de implicare socială a comunităţilor locale.

Habitat for Humanity sprijină în acest moment locuirea decentă din peste 70 de țări din Statele Unite și Canada, America Latină și Caraibe, Africa și Orientul Mijlociu, Europa Centrală și Asia, Asia și Pacific. Simona Kadas nu se află la prima acțiune de construcție a unei case. Din inițiativă proprie, sportiva a demarat construirea unei camere pentru un băiețel din Zece Hotare. Peste 19.000 de persoane au fost ajutate să aibă un loc decent în care să trăiască, prin construcții de case noi și reabilitări, și alte 45.000 prin programele de prevenție și răspuns la dezastre.